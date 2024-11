Kto jest „polskim Trumpem”? Poseł stwierdził, że pasuje bardziej od Czarnka

Wyborcze zwycięstwo Donalda Trumpa zainspirowało polityków polskiej prawicy. Typowany na jednego z możliwych kandydatów PiS na prezydenta Przemysław Czarnek został nawet zapytany w Polsat News, czy nie czuje się jak „polski Trump”.

Przemysław Czarnek „polskim Trumpem”?

– Zobaczcie państwo jak się nawet ubrałem: czerwony krawat na białej koszuli i czarna marynarka – odpowiadał był minister edukacji. Zaraz jednak zapowiedział, że wesprze każdego kandydata PiS w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Polityk ten przyznał, że sam nie chciałby startować w wyborczym wyścigu. – Ale jeśli badania wykażą, że mam największe szanse wygrać, to w imię odpowiedzialności za państwo polskie i wolność Polaków... tak – stwierdził.

Marek Jakubiak jak polski Donald Trump

W piątek 8 listopada po miano „polskiego Trumpa” zgłosił się też Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Poseł ten zapowiedział już wcześniej, że będzie kandydował na prezydenta. – Cieszę się, że Trump wygrał, bo widzę w mojej roli w tych wyborach rolę polskiego Trumpa – stwierdził.

Pytany, czy określenie to nie pasuje bardziej do Czarnka, Jakubiak zaprotestował. – On nie jest przedsiębiorcą, nie budował swojego bytu, a ja tak i tam jest wiele innych przymiotów, o których trzeba mówić – podkreślał.

– Nawet jak to się komuś nie podoba, to ja mówię co myślę, tak jak Donald Trump, dlatego on jest bardzo niewygodny – stwierdził Jakubiak. Dodawał, że Donald Trump nie tylko pokonał Kamalę Harris, ale wygrał „bitwę o systemy polityczne”.

Jakubiak zapowiedział start w wyborach prezydenckich

– Pragnę oświadczyć, że będę startował na prezydenta RP. Nie omieszkam powiedzieć, że jestem gotów wziąć odpowiedzialność za losy Polski – ogłosił pod koniec października Marek Jakubiak, poseł ugrupowania Wolni Republikanie.

– Wiem, że to nie będzie łatwe. Wiem, że będzie mnie to dużo pracy kosztowało, ale nie po to jestem politykiem, żeby zastanawiać się, czy jestem ładny, brzydki, młody, czy znam kilka języków. Ja idę po to, żeby Polska była bezpieczna. Idę po to, żeby pozbyć się całego bagażu, wrogów narodu, wrogów naszej ojczyzny – mówił.

