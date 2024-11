Posłanka Lichocka nakłamała o Jeremym Sochanie. Wytłumaczyła się, ale bez przeprosin

7 listopada posłanka Joanna Lichocka poinformowała na Facebooku, że koszykarz Jeremy Sochan oddał głos na Donalda Trumpa. „Trzeba w końcu zrobić porządek z imigrantami” – cytowała nieprawdziwie posłanka PiS, była dziennikarka, a od 2016 roku członkini Rady Mediów Narodowych.

Joanna Lichocka usunęła wpis o Sochanie

Na wiadomość Lichockiej zareagował reprezentujący Sochana Michał Pacuda z Jeremy Sochan Team. „Proszę, aby usunęła Pani ten wpis z FB. Wypadałoby też wyjaśnić swoim odbiorcom, że była to nieprawdziwa informacja. Rozumiem, że to polityka, ale to właśnie od polityków powinniśmy oczekiwać najwyższych standardów” – pisał na portalu X.

Posłanka po pewnym czasie spełniła prośbę. „Dziękuję za sygnał. Post usunięty — mój współpracownik zamieścił informacje bez mojej wiedzy i na podstawie info z mediów społecznościowych. Poprosiłam go o uważniejsze weryfikowanie zamieszczonych postów. Wszystkiego dobrego” – pisała. Nie zdecydowała się jednak na żadną formę przeprosin.

Jeremy Sochan padł ofiarą fake newsa

Fake news z Jeremym Sochanem pojawił się w mediach społecznościowych 5 listopada. Posiadający podwójne obywatelstwo koszykarz został pokazany na zdjęciu przy urnie wyborczej. Pod nim zamieszczono podpis „trzeba zrobić porządek z imigrantami”. Takie słowa jednak nigdy nie padły z ust Sochana, który sam ma polskie korzenie.

„Poniższy wpis jest manipulacją i wprowadza w błąd” – pisał wówczas Michał Pacuda. Zdjęcie pochodziło z kolei z 2023 roku i wyborów parlamentarnych w Polsce. Sprawę szybko zauważył i wyjaśnił portal demagog.org.pl, zajmujący się tropieniem fake newsów w naszej przestrzeni internetowej.

Czytaj też:

Jeremy Sochan z deklaracją ws. gry w reprezentacji. „Musimy być gotowi mentalnie”Czytaj też:

Zakłócał spotkanie z Kaczyńskim, dostał gazem prosto w oczy. „Mieszasz pan wszędzie”