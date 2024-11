Nazwiska Tuska i Putina zestawione na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński przestrzega

W niedzielę 10 listopada Jarosław Kaczyński w otoczeniu grupy polityków Prawa i Sprawiedliwości składał wieniec przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. W okolicy placu Piłsudskiego w Warszawie tradycyjnie pojawili się też przeciwnicy prezesa PiS, skandujący hasła o kłamstwie smoleńskim.

Kaczyński mówił o prezencie Putina dla Tuska

„Mamy dość tańca na trumnach” – głosił jeden z transparentów, przyniesionych przez demonstrantów. Oskarżali oni środowisko PiS o uprawianie polityki kosztem pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Samego Jarosława Kaczyńskiego nazywali kłamcą. Przynieśli wieniec, na którym napisane było, iż to jego zmarły brat jest odpowiedzialny za wypadek pod Smoleńskiem.

– Te okrzyki to jest kolejny prezent dla Putina. Tusk przysyła prezent dla Putina, bo jest od niego uzależniony – reagował Kaczyński na skandowane hasła. – Przyjdzie czas, kiedy to wszystko, co tutaj się dzieje, będzie odpowiednio, zgodnie z prawem traktowane – zapowiadał, ostrzegając protestujących przed konsekwencjami ich czynów.

Awantury na placu Piłsudskiego

Listopadowa miesięcznica smoleńska i tak była spokojniejsza niż podobne wydarzenia, odbywające się w tym miejscu w poprzednich miesiącach. Nierzadko dochodziło wtedy do słownych i fizycznych przepychanek pomiędzy protestującymi a Jarosławem Kaczyńskim i jego współpracownikami.

Po jednej z takich awantur Arkadiusz Szczurek z Obywateli RP czekał na posła Kaczyńskiego przy jego limuzynie. – Jarek, skończ te łgarstwa! Przestań okłamywać ludzi! – wykrzyczał w stronę prezesa PiS. Nie spodobało się to zaczepionemu politykowi. — Ty putinowska szmato – powiedział w stronę aktywisty były premier.

Komunikat MON ws. katastrofy smoleńskiej

Na początku 2024 r. na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej został opublikowany komunikat, w którym podkreślono, że zgodnie z obecnym stanem prawnym, jedynym wiążącym dokumentem określającym przebieg oraz przyczyny katastrofy jest pochodzący z lipca 2011 r. raport końcowy z badania zdarzenia lotniczego nr 192/20210/2011 samolotu Tu-154M nr 101 zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 r. w rejonie lotniska Smoleńsk Północny, sporządzony przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

