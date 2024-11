Radosław Sikorski wyszedł ze studia TVN24 po pytaniu o żonę. Kim jest Anne Applebaum?

Monika Olejnik podczas rozmowy z Radosławem Sikorskim zasugerowała, że pochodzenie jego żony miało być problemem dla członków Koalicji Obywatelskiej w związku ze startem polityka w prawyborach prezydenckich. Lider polskiej dyplomacji wyszedł ze studia bez pożegnania, a potem napisał ostry wpis w mediach społecznościowych.

Dziennikarka powołała się na ustalenia medialne. „Przepraszam państwa, wszystkich moich widzów – jeśli nie byłam dość precyzyjna i dobitna” – wyjaśniła już po wybuchu afery. „Tygodnik Powszechny” odciął się z kolei od słów, które wypowiedziała Olejnik podkreślając, że „nigdy nie padły na ich łamach”.

Anne Applebaum urodziła się w Waszyngtonie w 1964 roku. Jest autorką tekstów dla amerykańskiego miesięcznika The Atlantic. Jest również wykładowcą w Johns Hopkins School of Advanced International Studies i SNF Agora Institute w Baltimore. Anne Applebaum wykładała na uniwersytetach Yale, Harvard, Stanford i Columbia, a także w Oksfordzie, Cambridge, Londynie, Heidelbergu, Maastricht, Zurychu, Humboldt, Texas A&M, czy Houston.

Anne Applebaum. Kim jest żona Radosława Sikorskiego?

Anne Applebaum otrzymała doktoraty honoris causa Szkoły Służby Zagranicznej Georgetown i Uniwersytetu Kijowsko-Mohylańskiego. Anne Applebaum przez ponad piętnaście lat była felietonistką Washington Post i członkiem rady redakcyjnej. Pracowała także jako redaktor zagraniczny i zastępca redaktora naczelnego magazynu Spectator w Londynie. Anne Applebaum była też felietonistką w amerykańskim magazynie Slate oraz brytyjskich dziennikach Daily i Sunday Telegraphs.

Anne Applebaum na przestrzeni lat publikowała swoje teksty w wielu innych portalach, m.in. The Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times, Foreign Affairs, The Independent, The Guardian, Die Welt, czy Gazecie Wyborczej. Anne Applebaum napisała kilkanaście książek. Za „Gułag” otrzymała w 2004 r. Nagrodę Pulitzera. Anne Applebaum prywatnie jest żoną Radosława Sikorskiego, z którym ma dwójkę dzieci.

