– Dzisiaj są wszyscy mądrzy, bo oceniają Collegium Humanum z perspektywy tego roku. Natomiast w 2019, czy 2020 r. to była rozwijająca się, kwitnąca uczelnia, mająca coraz więcej studentów i, co szalenie ważne, akredytację ministerstwa. To, że później poszło to "w tym kierunku", to tego wówczas nikt nie mógł wiedzieć. Gdybym wtedy miał tę wiedzę, to żadnej współpracy z tą uczelnią bym nie podejmował – powiedział Jacek Sutryk w rozmowie z Onetem.

