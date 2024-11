Jacek Sutryk złoży rezygnację? Jednoznaczne słowa prezydenta Wrocławia

Jacek Sutryk usłyszał zarzut dotyczący wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum za uzyskanie dyplomu tej uczelni, a także posługiwania się tym nielegalnie uzyskanym dokumentem i wyłudzenie w ten sposób 230 tys. zł – podało RMF FM. Wobec prezydenta Wrocławia zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze.

Jacek Sutryk nie przyznał się do winy. – O większości z tych spraw rozmawialiśmy już prawie dwa lata temu, bo tyle ta sprawa trwa. W związku z tym to nie są dla mnie jakoś tam nowe rzeczy. Nowe może nie są, ale absurdalne są. Myślę, że będziemy chcieli je wszystkie bez wyjątku wyjaśnić – stwierdził prezydent Wrocławia i zapewnił, że nie wręczył „żadnej łapówki”.

Jacek Sutryk zrezygnuje z prezydentury we Wrocławiu? Jednoznaczna deklaracja

Jacek Sutryk wrócił już do pracy. – Przyjechałem prosto z Katowic, ubrałem się, umyłem i pracuję tak jak codziennie – powiedział w rozmowie z TVN24. – Prokuratura wykonała swoje zadanie, ja wykonałem swoje zadanie, jadąc i składając te obszerne wyjaśnienia, resztą zajmie się sąd – kontynuował prezydent Wrocławia.

Samorządowiec został zapytany, czy zamierza zrezygnować z urzędu. – Dlaczego ma być rezygnacja? Mamy rekordowy budżet na 2025 rok, rekordowy – 8 mld zł, startowałem z 4 mld. Mamy mnóstwo projektów i to robimy – powiedział prezydent Wrocławia. – Dostaję od wielu wrocławianek i wrocławian głosy wsparcia, wrocławianie mnie wybrali, oni mogą zdecydować. Ja rozumiem, że to jest zawsze okazja dla przeciwników politycznych do tego, aby hasać, aby tego typu postulaty głosić, natomiast ja nie zamierzam tego robić. Ja wsłuchuję się w głosy mieszkańców, którym jestem wdzięczny za te liczne wyrazy sympatii i dowody uznania – podsumował Jacek Sutryk.

