Niebezpieczne osuwisko w Opolu. Mieszkańcy ewakuowani

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę w Opolu, w rejonie ulicy Źródlanej. Jak czytamy na rmf24.pl, osuwisko powstało w rejonie miejsca prac budowlanych. W jego wyniku uszkodzony został również mur oporowy.

Reporter RMF FM dowiedział się od jednego ze strażaków, że początkowo przypuszczano, że osuwisko mogło zagrażać również pobliskim budynkom. Dlaczego? W jego pobliżu znajduje się dźwig. Takie zjawisko mogłoby spowodować przewrócenie maszyny.

Niebezpieczne osuwisko w Opolu. Służby ewakuowały 41 osób

Chcąc jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, ewakuowano 41 osób. Ostatecznie okazało się, że zagrożenia dla dźwigu nie stwierdzono. Opolanie mogli wrócić więc do domów.

Teren osuwiska zabezpieczono.

Jakie są przyczyny powstawania osuwisk?

Jak czytamy na stronach rządowych, w warunkach polskich to głównie trzy czynniki przyczyniają się do powstawania osuwisk. Są to: budowa geologiczna i rzeźba terenu, intensywne i/lub długotrwałe opady atmosferyczne oraz działalność człowieka (prowadząca m.in. do rozcinania i podcinania stoków oraz nadmiernego obciążenia stoku przez wznoszone obiekty budowlane).

Czynnikiem sprzyjającym uruchamianiu procesów osuwiskowych wskutek działalności człowieka są również wibracje powodowane przez prace ziemne i ruch pojazdów. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest eksploatacja kruszyw u podstawy stoku w dolinach rzek nizinnych, a na terenach pojezierzy u podstawy form polodowcowych.

Gdzie występują osuwiska w Polsce?

Osuwiska i tereny zagrożone osuwiskami występują przede wszystkim na obszarze Karpat (osuwiska karpackie stanowią 95 procent wszystkich osuwisk i terenów zagrożonych w Polsce), w strefie brzegowej Bałtyku oraz na stokach dolin rzek nizinnych.

