Janusz Palikot stracił zabytkową kamienicę w Lublinie. Trwa wywożenie mebli

W kamienicy przy ul. Archidiakońskiej 9 w Lublinie Janusz Palikot mieszkał wspólnie z żoną i dwójką dzieci od 20 lat. Kiedy wycofał się z polityki, pojawiły się plotki o sprzedaży nieruchomości. Poseł jednak uparcie im zaprzeczał.

Janusz Palikot traci kamienicę. Nazywał ją „domem”

— To jest mój dom, to jest moje miejsce. Dużo jeżdżę po Polsce. Rano odwożę dzieci do szkoły, wsiadam w auto i pędzę do Warszawy. Zawsze staram się nocować w domu. Tu odpoczywam. Jeden dzień w Lublinie wystarcza mi za tydzień urlopu – podkreślał w wypowiedzi, której udzielił wówczas „Gazecie Wyborczej”.

Dziennikarze odkryli, że w księdze wieczystej wspominanej nieruchomości wpisano nowych właścicieli. To firma pożyczkowa Specivest z Poznania. Na kamienicy ustanowiona była hipoteka o wartości 39,5 mln zł.

Portal Jawny Lublin, opisując tę sytuację, wspomniał o furgonetkach, które odbierały pod kamienicą zabytkowe meble, będące własnością małżonki Janusza Palikota. Pojazdy coraz częściej podjeżdżały pod budynek. Ostatnio białym busem wywieziono z kamienicy krzesła i zabytkowy kredens.

Poważne problemy finansowe Janusza Palikota

3 października Janusza Palikota zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Byłego polityka aresztowano pod zarzutami oszustw i przywłaszczania mienia. Prokuratura Krajowa podawała, że pokrzywdzonych przez biznesmena jest około 5 tys. osób na łączną kwotę blisko 70 mln zł. Miało to związek z działalnością spółek należących do Palikota i innych podejrzanych w latach 2019-2023.

4 listopada Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasza Walendy poinformowała o licytacji pakietu 358 247 akcji nieuprzywilejowanych w spółce Manufaktura Piwa Wódki i Wina. Początek czynności zaplanowano na poniedziałek 2 grudnia na godzinę 10 i miały on potrwać do godziny 10 w sobotę 9 grudnia. Cenę wywoławczą określono na 1 157 941,50 zł.

