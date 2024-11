Celibat księży zostanie zniesiony? Zastanawiające słowa ks. Bonieckiego

Ksiądz Adam Boniecki postanowił się pochylić nad wyzwaniami dla współczesnego Kościoła oraz potencjalnych następców papieża Franciszka. W felietonie zamieszczonym na łamach „Tygodnika Powszechnego” przyznał, że na naszych oczach dokonuje się usuwanie ze stanowisk – wysokich czy niskich – ludzi, którzy nie sprostali kapłańskiej misji czy kapłańskiej czystości.

Duchowny cenił, że „żyjemy prawdopodobnie w epoce zmiany stylu duszpasterstwa”. „Nie będzie tylu księży, a ci, którzy będą, staną wobec całkiem innego niż dziś sposobu działania. Doświadczenie krajów, które już weszły w ten etap, może się okazać bezcenne” – stwierdził.

Ks. Adam Boniecki o celibacie księży

Redaktor senior magazynu ocenił, że „być może sposobem zaradzenia niedostatkom personelu będzie zniesienie celibatu”. Zwrócił uwagę na fakt, że dla części wiernych celibat jest ważną wartością z punktu widzenia wiary, jednak inni zwracają uwagę na fakt, że po jego zniesieniu Kościół musiałby wziąć odpowiedzialność, także materialną, za rodziny księży. „Celibat księży wprowadził Kościół i nie we wszystkich rytach jest on obowiązkowy. Czy to – wprowadzone przez Kościół – rozwiązanie, przy malejącej liczbie powołań, się uchowa?” – zastanawiał się.

Według ks. Adama Bonieckiego „powracamy może do czasów, w których kler był nieliczny”. „Chcąc nie chcąc, przeprowadzamy rewizję obowiązków księży. Nie dezaktualizują się nigdy obowiązki apostołów wiary, obowiązki świadków miłości miłosiernej, obowiązki obecności bliskiej ludziom” – wyjaśnił.

W dalszej części felietonu duchowny podkreślił, że „czas, w którym żyjemy, jest czasem prawdy”. „Spadają zasłony z naszych oczu, wyrzucamy precz rzeczy, które ceniliśmy, czujemy się oszukani i nikomu już więcej nie wierzymy. Nie przychodzi nam do głowy, że może gdzieś jeszcze, przykryta różnymi śmieciami, prawda jest i nas wyzwoli” – podsumował.

