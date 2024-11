Rosja grozi Polsce. Powodem baza w Redzikowie

W ostatnich dniach doszło do eskalacji napięć między Rosją a Polską w związku z otwarciem amerykańskiej bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. W odpowiedzi na otwarcie bazy Maria Zacharowa stwierdziła, że to „prowokacyjny krok”, który destabilizuje sytuację w regionie i „prowadzi do zwiększonego poziomu zagrożenia nuklearnego”. Dodała również, że baza została wpisana na listę priorytetowych celów potencjalnego zniszczenia przez Rosję.

Generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM i były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, skomentował groźby Rosji jako „zwykłe pustosłowie” i „groźby wręcz rytualne”. Podkreślił, że takie obiekty jak baza w Redzikowie zawsze były i będą na celowniku obcych wojsk, co jest oczywiste w strategii militarnej. Dodał również, że baza jest skutecznie chroniona i nie ma powodów do obaw dla lokalnych mieszkańców.

13 listopada 2024 roku w Redzikowie, w województwie pomorskim, odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia amerykańskiej bazy tarczy antyrakietowej. W wydarzeniu uczestniczyli prezydent Andrzej Duda, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz ambasador USA w Polsce, Mark Brzezinski.

Prezydent Duda podkreślił znaczenie bazy dla bezpieczeństwa Polski i NATO, stwierdzając, że „cały świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów”.

Stanowisko polskich władz

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, reprezentowane przez rzecznika Pawła Wrońskiego, podkreśliło, że instalacja w Redzikowie ma charakter czysto obronny i nie stanowi zagrożenia dla Rosji. Wroński zaznaczył, że wobec ponawiania rosyjskich gróźb NATO będzie musiało wzmocnić obronę przeciwlotniczą wschodniej flanki.

Znaczenie bazy w Redzikowie

Baza w Redzikowie jest częścią amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore, mającego na celu ochronę USA i europejskich sojuszników przed pociskami balistycznymi. Jej budowa rozpoczęła się w 2016 roku, a oficjalne otwarcie nastąpiło w listopadzie 2024 roku. Baza stanowi istotny element europejskiej infrastruktury NATO i jest jednym z kluczowych punktów obrony przeciwrakietowej w regionie.

Perspektywy na przyszłość

Otwarcie bazy w Redzikowie i reakcje Rosji wskazują na rosnące napięcia w regionie. Polska, jako członek NATO, kontynuuje współpracę z sojusznikami w celu wzmocnienia swojego bezpieczeństwa. Jednocześnie groźby ze strony Rosji są traktowane poważnie, ale z odpowiednią dozą sceptycyzmu, biorąc pod uwagę ich powtarzalny charakter.

