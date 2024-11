Nagły zwrot ws. kandydata PiS w wyborach prezydenckich. Rzecznik partii przeciął spekulacje

Republika poinformowała w czwartek wieczorem, że według ich ustaleń PiS poprze Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Sylwetka kandydata ma zostać oficjalnie zaprezentowana w niedzielę w Krakowie, w symbolicznej dla Prawa i Sprawiedliwości hali „Sokół”. To tam w 2014 r. zaprezentowano kandydaturę Andrzeja Dudy.

Prawo i Sprawiedliwość wciąż zwleka. „To się ciągle zmienia, jest niezłe zamieszanie”

W czwartek miało miejsce spotkanie wąskiego grona polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wirtualna Polska podaje, że prezes IPN ma poparcie m.in. Joachima Brudzińskiego, Mateusza Morawieckiego, Ryszarda Terleckiego, Adama Bielana czy Jacka Kurskiego. Informacja o Nawrockim została błyskawicznie wyjaśniona. – To się ciągle zmienia, jest niezłe zamieszanie – dodało źródło WP.

Portal wPolityce.pl wyjaśnił z kolei, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej ma być kandydatem „obywatelskim”, który może następnie uzyskać poparcie formacji Jarosława Kaczyńskiego. Wątpliwości ostatecznie wyjaśnił w mediach społecznościowych Rafał Bochenek. Rzecznik PiS przekazał „w związku z wieloma pytaniami ws. kandydata partii w nadchodzących wyborach prezydenckich, a także licznymi publikacjami medialnymi, że nie zapadła w tej sprawie żadna decyzja”.

Karol Nawrocki kandydatem PiS na prezydenta. Rzecznik partii błyskawicznie rozwiał wątpliwości

„O tym kto będzie kandydatem PiS kierownictwo formacji poinformuje w najbliższych dniach. Przed nami ważna kampania, kandydat naszej formacji będzie wyznaczony wkrótce, ale nieustannie apelujemy o wsparcie finansowe, które jest niezwykle istotne, abyśmy mogli przeprowadzić zwycięską kampanię prezydencką” – podsumował Bochenek.

– Wszyscy już chcemy pracować na tego kandydata. W związku z tym, dobrze, jak już będziemy go znali i będziemy mieli z kim na sztandarach jeździć po Polsce. Mówiłem, że wcale się nie ubiegam o to, żeby być kandydatem. Jeśli takie będzie wskazanie, to oczywiście podjąłbym taką rękawicę – skomentował z kolei medialne doniesienia w Republice Przemysław Czarnek.

