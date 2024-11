Nowa twarz PiS w wyścigu o Pałac Prezydencki. Nie ma zaplecza politycznego. „Duda 2.0”?

Oficjalne ogłoszenie tej kandydatury planowane jest na niedzielę, 24 listopada, w Krakowie.

Karol Nawrocki kandydatem PiS na prezydenta. Kim jest?

Karol Nawrocki urodził się 3 marca 1983 roku w Gdańsku. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2013 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Tematem jego rozprawy doktorskiej był „Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976–1989”. Od 2021 roku pełni funkcję prezesa IPN.

Karol Nawrocki. „Duda 2.0" ?

Komentatorzy wskazują, że wybór Karola Nawrockiego na kandydata PiS może być podyktowany kilkoma czynnikami. Jego stosunkowo niewielkie doświadczenie polityczne oraz brak negatywnego elektoratu mogą sprawić, że będzie bardziej podatny na wpływy kierownictwa partii. Jak zauważa Piotr Śmiłowicz w Gazeta.pl, „prezes Jarosław Kaczyński ma być przekonywany, że jako prezydent Nawrocki będzie mniej niezależny i bardziej posłuszny kierownictwu partii”.

Innym ważnym atutem jest świeżość i niewielka rozpoznawalność, co sprawia, że nie jest on negatywnie kojarzony, a więc gotowy na nowe rozdanie. To ponowna próba wystawienia kandydata z „zerowym” politycznie kapitałem, która przyniosła Prawu i Sprawiedliwości wielkie zwycięstwo w wyborach prezydenckich w 2015 roku. W niektórych kręgach o Nawrockim mówi się wprost „Duda 2.0”.

Jednak ta sama niska rozpoznawalność i brak kapitału politycznego mogą działać na niekorzyść Nawrockiego. Dodatkowo trudna sytuacja finansowa PiS może ograniczyć możliwości promowania jego kandydatury podczas kampanii wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) odrzuciła sprawozdanie finansowe partii za 2023 rok, co może skutkować utratą subwencji w wysokości ponad 75 milionów złotych na trzyletnie utrzymanie partii.

Oficjalna prezentacja już w niedzielę

W kontekście wyborów prezydenckich PiS rozważało kilku potencjalnych kandydatów. Na nieoficjalnej liście znajdowali się m.in. Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, oraz Tobiasz Bocheński, europoseł i były kandydat na prezydenta Warszawy. Ostateczna decyzja o wyborze kandydata należy jednak do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Kandydatura Karola Nawrockiego na prezydenta z ramienia PiS jest obecnie nieoficjalna, a jej oficjalne ogłoszenie planowane jest na 24 listopada w Krakowie.

