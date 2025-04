Giertych i Tusk cytują „Kaczkę dziwaczkę”: Na obiad można ją upiec

Donald Tusk nie stroni od aktywności w mediach społecznościowych. Lubi nie tylko skomentować bieżące polityczne wydarzenia czy pochwalić się zdjęciem z wnukami. Czasem zaczepi też mniej lub bardziej subtelnie swoich politycznych przeciwników.

Donald Tusk na zdjęciu z kaczką

W poniedziałek 14 kwietnia szef rządu opublikował zdjęcie, na którym... no właśnie: wita kaczkę, goni ją, chce przytulić, czy może czai się do skoku na nieświadomego zagrożenia ptaka? Nie wiadomo.

Do wieloznacznego zdjęcia szef KO dołączył opis, nawiązujący do „Kaczki dziwaczki” Jana Brzechwy. „Spotkanie nad rzeczką opodal krzaczka” – napisał polityk. Większość internautów odczytała to jako puszczenie oka pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Część jednak widziała w tej zaczepce próbę przykrycia niejasności wokół finansowania debaty prezydenckiej w Końskich.

Roman Giertych dołożył swoje do fotografii premiera z Kaczką

Na swoim profilu na X fotografię z Donaldem Tuskiem skomentował poseł KO Roman Giertych. On również zacytował wiersz Brzechwy. „Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec!” – pisał polityk, znany z niechęci do Jarosława Kaczyńskiego i jego politycznego środowiska.

„No to teraz będzie tydzień w Republice, że chce Pan żywcem usmażyć Kaczyńskiego” – skomentował jeden z internautów. Inna osoba sugerowała w żartach, że prezes PiS może za ten cytat pozwać Giertycha.

Kto wygrał drugą debatę w Końskich?

Pracownia badawcza IBRiS postanowiła zapytać Polaków o to, kto ich zdaniem wygrał piątkową (późniejszą) debatę w Końskich. Sondaż przeprowadzony został w sobotę, 12 kwietnia, dzień po wydarzeniu. Oglądalność debaty wśród badanych wyniosła 55,5 proc.

Zdaniem największej części ankietowanych wygranym debaty został Rafał Trzaskowski. Kandydata Koalicji Obywatelskiej wskazało 32,4 proc. badanych.

Na kolejnym miejscu uplasował się Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 28 proc. wskazań.

Podium domknął Szymon Hołownia uzyskując 11,8 proc. typowań.

Dalej znaleźli się: Magdalena Biejat (10,6 proc.), Krzysztof Stanowski (5,3 proc.), Marek Jakubiak (4,2 proc.) i Joanna Senyszyn (0,2 proc.). Maciej Maciak uzyskał w badaniu 0 proc.

