Śmiertelny wypadek na A4. Potężne utrudnienia w ruchu

Około godziny 5:00 rano na autostradzie A4 w pobliżu węzła Krzywa, na pasie w kierunku Wrocławia, doszło do tragicznego w skutkach karambolu. W zdarzeniu uczestniczyły cztery ciężarówki, dwa samochody osobowe oraz bus. W wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca busa, a jedna osoba została przetransportowana do szpitala z obrażeniami wymagającymi hospitalizacji. Pozostali uczestnicy kolizji nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Wypadek na A4 w kierunku Wrocławia. Utrudnienia w ruchu, wyznaczono objazdy

Jak poinformowała st. asp. Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, autostrada A4 w kierunku Wrocławia pozostaje zablokowana.

Początkowo zablokowana była również jezdnia w kierunku Zgorzelca ze względu na prowadzone działania ratunkowe, jednak ruch w tym kierunku został już przywrócony. Policja wyznaczyła objazdy na wcześniejszych zjazdach, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że usuwanie skutków wypadku oraz przywracanie pełnej przejezdności autostrady może potrwać kilka godzin. Kierowcy podróżujący w kierunku Wrocławia powinni spodziewać się utrudnień i rozważyć alternatywne trasy. Zalecany jest objazd z węzła Bolesławiec przez miasto Bolesławiec drogą krajową nr 94, a następnie powrót na A4 przez węzeł Krzywa.

Przyczyną tragedii zła pogoda

Przyczyny wypadku nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, jednak warunki pogodowe mogły odegrać istotną rolę w zaistniałej sytuacji. Dolny Śląsk, w tym rejon autostrady A4, doświadczył intensywnych opadów śniegu, co mogło przyczynić się do pogorszenia warunków drogowych. Śliska nawierzchnia oraz ograniczona widoczność mogły wpłynąć na zdolność kierowców do szybkiej reakcji i bezpiecznego hamowania.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych. Przypominają o konieczności dostosowania prędkości do panujących warunków, utrzymania bezpiecznej odległości między pojazdami oraz unikania gwałtownych manewrów. W takich sytuacjach kluczowe jest również regularne sprawdzanie komunikatów drogowych oraz prognoz pogody przed wyruszeniem w trasę.

