Posłowie spierali się o przyszłość CPK. „Populizm i propaganda”

Centralny Port Komunikacyjny to projekt, który zakładał budowę nowego lotniska pomiędzy Łodzią i Warszawą. Inwestycja o koszcie szacowanym na ponad 131 mld zł miałaby zostać ukończona w 2031 roku, a jednym z jej istotnych elementów jest stworzenie w Polsce Kolei Dużych Prędkości.

Obywatelski projekt ustawy o CPK w Sejmie

Obywatelski projekt ustawy „Tak dla CPK” podpisany został przez 200 tys. osób i w założeniu miał zobowiązać obecny rząd do kontynuowania projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiceprezes stowarzyszenia „Tak dla CPK” Michał Czarnik pojawił się w Sejmie, by przekonywać posłów do poparcia ustawy.

Na początku jednak Czarnik skrytykował tempo prac nad CPK. W jego ocenie grunty są za wolno skupowane, uruchomiono niewielką liczbę przetargów, a inwestora strategicznego wciąż brak. Wyraził też obawę, związaną z wielomiliardowymi inwestycjami na lotnisku Chopina w Warszawie. Jego zdaniem projekt ten jest mniej zaawansowany niż CPK, a może zablokować jego powstanie.

– Słyszeliśmy, że projekt opiera się na liczbach. Chcielibyśmy te liczby zobaczyć – mówił. – Chcielibyśmy zobaczyć, co się dzieje w spółce i jak są wydawane pieniądze. Praktyka, niestety, nie jest dobra – stwierdził dalej.

W odpowiedzi na wystąpienie Czarnika poseł PO Mariusz Popielarz stwierdził, że proponowana przez niego ustawa jest „bezprzedmiotowa”. Przypomniał słowa premiera Donalda Tuska, który potwierdzał gotowość do realizacji projkektu. – CPK cały czas jest realizowane, wschodzi w kolejne fazy – podkreślał. Później projekt nazwał jeszcze „populistycznym i propagandystycznym”.

Maciej Lasek odpowiedział na część zarzutów ws. CPK

Do niektórych zarzutów odniósł się też pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. – Projekt, który żeście prezentowali do momentu, kiedy my przejęliśmy odpowiedzialność za ten program, jest nierealny i oczywiście w waszym wykonaniu by nie powstał. Skończyłaby się kasa – mówił. Poinformował też, że 90 proc. gruntów pod CPK zostało już zakupionych.

Sprawę inwestora zagranicznego omówił krótko. – Pamięta pan, że inwestor zagwarantował sobie możliwość wyjścia w sytuacji, gdy – załóżmy – Unia Europejska albo państwo polskie stwierdzi, że obciąży lotnisko dodatkowymi kosztami z uwagi na to, że choćby paliwo, akcyza?- pytał. – Nie będę mówił o wszystkich szczegółach, bo panowie w Prokuratorii Generalnej, jak zobaczyli ten dokument, to się złapali za głowę – podsumował.

KO zgłosiło wniosek o odrzucenie projektu. Poparcie zadeklarowały z kolei: Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Polska 2050, Lewica, Razem oraz Wolni Republikanie.

Czytaj też:

Spółka CPK w ogniu krytyki. „Wydatki na galę MMA i kosmetyczki zamiast na inwestycję”Czytaj też:

Nowi przewoźnicy na Lotnisku Chopina, modernizacja już w planach