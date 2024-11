Nowy raport o polskiej biedzie. Tak źle nie było od ośmiu lat

Najnowszy raport Szlachetnej Paczki o biedzie w Polsce ujawnia dramatyczne pogorszenie sytuacji materialnej Polaków w 2023 roku. Skala tego zjawiska została obrazowo przedstawiona przez fikcyjne miasto „Biedańsk”, którego populacja przewyższa liczbę mieszkańców Warszawy i wynosi 2,5 miliona, w tym ponad pół miliona dzieci oraz 400 tysięcy seniorów.

Charakterystyka życia w skrajnym ubóstwie

Osoby dotknięte biedą mierzą się codziennie z brakiem środków na podstawowe potrzeby: jedzenie, leki i rachunki. Średni dochód członka rodziny włączonej w Szlachetną Paczkę po opłaceniu mieszkania i leków wynosi zaledwie 533 zł miesięcznie, co daje około 17 zł dziennie. W wielu gospodarstwach domowych (aż 41%) nie udaje się zaspokoić podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych. W przypadku rodzin z osobami z niepełnosprawnościami odsetek ten wzrasta do 48%.

Szczególnie alarmująca jest sytuacja dzieci – liczba tych żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła o 32% w stosunku do roku poprzedniego, osiągając poziom 522 tysięcy. Oznacza to, że co dziesiąte polskie dziecko doświadcza poważnych ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, co negatywnie wpływa na ich rozwój i szanse na lepsze życie.

Wpływ inflacji i wykluczenie społeczne

Rosnąca inflacja dodatkowo pogłębia problem biedy. Aż 4 na 5 Polaków jest zmuszonych kupować mniej lub tańsze produkty, a 3% nie stać na podstawowe zakupy, takie jak żywność czy chemia gospodarcza. Koszty leków są barierą dla 8% populacji, podobnie jak regulowanie rachunków za media i czynsz.

Ubóstwo prowadzi także do wykluczenia społecznego. Prawie połowa rodzin objętych pomocą nie posiada komputera, co utrudnia edukację dzieci i dostęp do cyfrowych usług. W „Biedańsku” brakuje perspektyw – problem dziedziczenia biedy i brak wiary w możliwość poprawy sytuacji to codzienność jego mieszkańców.

Seniorzy i ich walka o przetrwanie

Seniorzy w Polsce to jedna z najbardziej narażonych grup społecznych. W południowych dzielnicach „Biedańska” żyją w warunkach, które często zmuszają ich do rezygnacji z wychodzenia z domów ze względu na trudności związane z poruszaniem się i wysokie koszty życia. Przykładowo, po odliczeniu wydatków na mieszkanie i kredyty, niektórzy seniorzy dysponują kwotą zaledwie 80 zł na miesiąc, co oznacza 2,60 zł na dzień.

Co to znaczy „godne życie”?

Raport zawiera również refleksje na temat definicji godnego życia. Dla Polaków godność oznacza przede wszystkim możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie (83%), leki (82%) czy opłacenie rachunków (81%). Symbolami braku godnego życia są brak obuwia na odpowiednią porę roku oraz dodatkowych ubrań potrzebnych w sytuacjach nagłych.

Reakcja i potrzeba wsparcia

Szlachetna Paczka w 2023 roku objęła pomocą prawie 21 tysięcy dzieci, co pokazuje skalę zaangażowania, ale także potrzeb. Organizacja wskazuje na konieczność systemowych rozwiązań, które mogłyby zahamować wzrost biedy i zmienić los setek tysięcy rodzin w Polsce.

