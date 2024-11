Wigilia wolna od pracy od przyszłego roku? Posłowie zdecydowali

Lewica zaproponowała, by wigilia, czyli dzień, który poprzedza Święta Bożego Narodzenia, która przypada na 24 grudnia, była dniem wolnym od pracy. Projekt liberalnych światopoglądowo polityków zadziwił wielu polityków. Część osób krytykowała go, stwierdzając, że nie powinien wyjść od Lewicy, a inni wręcz przeciwnie – zachwalali pomysł, który przypadł do gustu szczególnie parlamentarzystom z prawej strony sceny politycznej.

27 listopada odbyło się głosowanie nad poprawkami do projektu ustawy. Jaka zdecydowali posłowie?

Wigilia wolna od pracy? Sejm zdecydował

„Za” przyjęciem projektu zagłosowało 403 posłów. „Przeciwnych” ich wejściu w życie było 10 parlamentarzystów. Od podjęcia decyzji wstrzymało się 12 polityków. Oznacza to, że zmiany zaaprobowało ponad 97,5 procenta posłów, gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie osoby głosujące w środę.

Oznacza to, że nowe przepisy obowiązywały będą od 1 lutego (przyszłego roku). Projekt zakłada także, że trzy niedziele, które poprzedzają wigilie (7, 14 i 21 grudnia 2025 r.) były handlowe.

Projekt Lewicy zakłada, że wigilia to dzień wolny dla pracowników placówek handlowych. „Za” wolnym 24 grudnia było wiele związków zawodowych, natomiast przeciwnym był między innymi minister finansów. Andsrzej Domański wskazał w ubiegłym tygodniu, powołując się na obliczenia resortu, że „dla polskiej gospodarki byłby to koszt czterech miliardów złotych, a dla budżetu państwa 2,3 mld zł” – cytuje szefa MF Polska Agencja Prasowa.

