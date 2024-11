Zandberg rozczarowany postawą PiS. „Mogliśmy to wygrać”

W Sejmie przegłosowano ustawę o wolnej Wigilii, jednak jednocześnie wprowadzono trzy dodatkowe niedziele handlowe w grudniu. Z przeforsowania lewicowego postulatu nie cieszył się Adrian Zandberg. Jego zdaniem koszt trzech dodatkowych dni pracujących to zbyt dużo.

Adrian Zandberg grzmi po przegranym głosowaniu

„Wiecie, co jest w tej historii z dowaleniem pracownikom handlu kolejnej niedzieli najsmutniejsze? Mogliśmy to wygrać” – 0 komentował później w serwisie X. „Kluczowa poprawka Razem, która broniła prawa kasjerek i sprzedawców do odpoczynku, przepadła o 4 głosy. Na sali głosowań nie było 15 posłów PiSu” – zwracał uwagę.

Na zaczepki internautów, dotyczące zrzucania winy na PiS, polityk Razem też miał odpowiedź. Przypomniał swój wcześniejszy wpis, w którym pisał wprost: „Winna Platforma. To oni to świństwo wepchnęli do ustawy”.

„Ale gdyby posłom PiSu chciało się ruszyć tyłki, to mogliśmy Platformę pokonać. Przekonywaliśmy kogo się dało, było wiadomo, że będzie szło o każdy głos. No ale jak 15 posłów PiSu ma gdzieś głosowania, to PO zawsze wygra” – dodawał w tym samym wpisie.

Zandberg: Głosujemy w obronie pracowników

Adrian Zandberg nie zgodził się z zarzutami, jakoby jego partia postanowiła sprzymierzyć się z Prawem i Sprawiedliwością.

„Razem głosuje i będzie głosować w obronie pracowników. Po to nas ludzie wybrali do parlamentu. Polityka to nie jest tylko zabawa »kto kogo«. To decyzje, które dotyczą życia milionów ludzi. Nie damy się szantażować PO-PiSową wojną, będziemy głosować w interesie pracowników” – zapewniał.

Wolna Wigilia

W środę 27 listopada Sejm przyjął projekt ustawy o ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy. Za tymi przepisami zagłosowało 403 posłów, przeciw było 10, wstrzymało się 12. W następnej kolejności ustawą zajmie się Senat. Jeżeli i tam zostanie zaakceptowana, nowe prawo będzie czekać na podpis prezydenta. Przepisy mają wejść w życie od przyszłego roku. Sejm odrzucił m.in. poprawki PiS i Lewicy, by Wigilia była wolna już od tego roku.

