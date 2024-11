Tragiczny wypadek w Przyłubiu. Nie żyje jedna osoba

Zgodnie z informacjami przekazanymi portalowi Interia.pl przez Lidię Kowalską, rzeczniczkę prasowa Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, kierujący Fiatem Ducato mężczyzna, jadąc w kierunku Torunia „zjechał z niewiadomych przyczyn na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym samochodem ciężarowym marki DAF”.

Nie żyje kierowca busa dostawczego

Na miejsce wezwano służby. – Kierowca Ducato poniósł śmierć na miejscu. Był to 50-letni mężczyzna. Kierujący DAF-em został odwieziony do szpitala. Był trzeźwy – przekazała portalowi rzeczniczka.

Odcinek drogi krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem, zwłaszcza na wysokości Przyłubia, jest – jak opisała go policjantka – wymagający, trudny i wąski. Choć zaznaczyła, że był to prosty fragment drogi, powiedziała także, że „pole manewru jest na tej trasie znikome”.

Dwa wypadki na DK10 jednego dnia

Co więcej, nie jest to jedyny wypadek na DK10, do którego doszło w piątek. Nad ranem straż z pożarna z pobliskiego Solca odebrała zgłoszenie o wypadku z udziałem auta osobowego i ciężarowego, do którego doszło na zjeździe na bydgoski park przemysłowy. Obrażenia odniosła w nim jedna osoba.

