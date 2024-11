„Jest niemal niezniszczalna”. Owsiak zaprezentował nową puszkę WOŚP

Już wkrótce 33. Finał WOŚP. Jej dyrygent, Jerzy Owsiak zaprezentował skarbonki, do których w tym roku będą zbierane fundusze. – Są odporne na gniecenie, na wiatr, na deszcz, na zmianę temperatury – mówił szef WOŚP. – Możemy nią rzucić, możemy na niej usiąść – wyliczał. Zaznaczył, że jest niemal niezniszczalna.

– 120 tysięcy wolontariuszy, trzymając te właśnie puszki, będzie prosiło, aby wesprzeć nasz finał – przekazał Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Podczas specjalnie zorganizowanej konferencji na ten temat zaprezentowano także pierwszą skarbonkę, wyprodukowaną w zakładzie w Ostrołęce. – Ta puszka się powiększyła na 13. finale o 13 procent i trzymamy ten standard. Oprócz tego jakość druku, jakość wykonania – to jest kosmos. To także pokazuje, że orkiestra od pierwszego finału zrobiła nieprawdopodobny postęp – stwierdził Owsiak.

Wkrótce 33. Finał WOŚP

To już 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbędzie się 26 stycznia 2025 roku – tym razem wzięto na cel wsparcie leczenia dzieci chorych na nowotwory oraz inne poważne schorzenia hematologiczne.

– Dziesięć lat temu także do takich puszek zbieraliśmy dla onkologii dziecięcej. Wtedy kupiliśmy 80 aparatów USG do wczesnej diagnostyki. Zrobiły kolosalną robotę. To właśnie te aparaty pokazały szybko, że coś jest nie tak. Trzeba natychmiast nieść pomoc dzieciom. Dzisiaj chcę do tych puszek zbierać pieniądze, aby kupić najnowocześniejszy sprzęt, aby prowadzić nasze programy medyczne całoroczne – wyjaśnił Jurek Owsiak.

Pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, 5 ośrodków neurochirurgii onkologicznej, 6 ośrodków chirurgii onkologicznej oraz 4 zakładów patomorfologii.

