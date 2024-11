Dramat pod Krakowem. Podał klientce pigułkę gwałtu, potem wykorzystał

Do dramatu doszło w nocy z 15 na 16 listopada 2024 roku w restauracji „Massimo Garden” pod Krakowem. Zdarzenie miało miejsce podczas imprezy urodzinowej, która odbywała się w tym lokalu. 18-latka, po spożyciu napoju z podaną substancją psychoaktywną, straciła przytomność i została seksualnie wykorzystana przez jednego z pracowników restauracji – pizzera.

Sprawca, który pracował w lokalu, dodał do napoju dziewczyny najpewniej tzw. GHB (gamma-hydroksymaślan), substancję wykorzystywaną do obezwładniania ofiar. GHB jest niebezpieczną substancją, ponieważ nie ma smaku ani zapachu, przez co jest niemal niemożliwa do wykrycia w napoju.

Jej działanie prowadzi do szybkiej utraty przytomności, dezorientacji, a czasem amnezji, co uniemożliwia ofierze obronę i utrudnia późniejsze przypomnienie sobie szczegółów wydarzeń.

Zdarzenie zostało ujawnione dzień po incydencie, kiedy manager lokalu przeglądał nagrania z monitoringu. Zauważył, że po zakończeniu imprezy, pomimo obowiązujących procedur, do lokalu wróciła jedna z uczestniczek wraz z kolegą. Pracownicy restauracji, wbrew zasadom, wpuścili ich do środka. To właśnie wtedy pizzer dodał do napoju substancję odurzającą. O wypadku powiadomiono rodzinę jubilatki, która pomogła w ustaleniu tożsamości ofiary.

21 listopada 2024 roku, na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków–Prądnik Biały, Sąd Rejonowy w Krakowie-Krowodrzy zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla mężczyzny. Za ten czyn grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Właściciel restauracji wydał oświadczenie, w którym potępił działania swojego pracownika. Zaznaczył, że firma nie miała wiedzy o możliwości popełnienia przestępstwa przez pizzera, ale podjął natychmiastowe kroki, by pomóc w wyjaśnieniu sprawy i zapewnić wsparcie poszkodowanej.

Jak ochronić się przed pigułką gwałtu?

Istnieje kilka kroków, które mogą pomóc w uniknięciu sytuacji, w której można stać się ofiarą tej substancji:

1. Nie zostawiaj napoju bez nadzoru

Zawsze pilnuj swojego napoju, niezależnie od tego, czy jesteś w barze, klubie czy w innych publicznych miejscach. Jeśli musisz na chwilę odejść, poproś zaufaną osobę, aby nadzorowała napój lub weź go ze sobą.

2. Zamknięte napoje

Zawsze pij napoje, które były otwarte przez Ciebie, a najlepiej używaj zamkniętych butelek lub puszek. Jeśli zauważysz, że coś jest z napojem nie tak (np. zmiana koloru, konsystencji lub zapachu), natychmiast go odstaw.

3. Nie akceptuj napojów od nieznajomych

Zawsze bądź ostrożna, jeśli ktoś oferuje Ci napój, szczególnie jeśli nie widzisz, jak jest przygotowywany. Lepiej zamówić napój samodzielnie lub przyjąć go tylko od zaufanej osoby.

4. Używaj osłon na napoje

Na rynku dostępne są specjalne osłony na napoje (np. pokrywki, nakładki na kubki), które mogą pomóc w ochronie przed dosypaniem niepożądanych substancji do napoju.

5. Bądź czujna w miejscach publicznych

Zwracaj uwagę na swoje otoczenie i zachowanie innych osób. Jeśli coś wydaje się podejrzane, zawsze reaguj i zmień miejsce lub skontaktuj się z zaufanymi osobami.

6. Wzmacniaj swoją świadomość o substancjach

Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, jakie substancje mogą być użyte do nasączenia pigułek gwałtu, takie jak GHB (kwas gamma-hydroksybutyrunowy), Rohypnol czy ketamina. Większość z tych substancji nie ma smaku ani zapachu, co czyni je trudnymi do wykrycia w napojach.

7. Zaufane towarzystwo

Zawsze staraj się wychodzić z przyjaciółmi i być w towarzystwie zaufanych osób, szczególnie w sytuacjach, które mogą stwarzać ryzyko. Miej plan, jak wrócić do domu w bezpieczny sposób, i wymieniaj się informacjami o lokalizacji.

8. Zwróć uwagę na objawy

Jeśli czujesz się dziwnie, oszołomiona, masz problemy z mową, koordynacją lub pamięcią, natychmiast poinformuj o tym kogoś, komu ufasz. Uczucie omdlenia, zawroty głowy, nudności lub dezorientacja mogą wskazywać na to, że zostałeś(aś) ofiarą użycia "pigułki gwałtu".

9. Zgłaszaj podejrzane sytuacje

Jeśli zauważysz, że ktoś jest w podejrzanej sytuacji lub stał się ofiarą użycia substancji, zgłoś to odpowiednim służbom (np. ochronie, policji) lub skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w danym miejscu.

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednia edukacja i czujność mogą znacznie zmniejszyć ryzyko takich niebezpieczeństw.