Mentzen przyznaje się do kłamstwa. Robi to w swoim stylu

Kampania wyborcza kandydatów do Pałacu Prezydenckiego nabiera pędu. Sławomir Mentzen postanowił uderzyć w Szymona Hołownię, co skończyło się spotkaniem w sądzie. Kandydat Konfederacji zarzucił marszałkowi Sejmu, że „zaprosił do Sejmu nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu”. We wtorek Szymon Hołownia złożył pozew w trybie wyborczym, a dzień później zapadło rozstrzygnięcie. Sąd uznał, że Mentzen „rozpowszechniał nieprawdziwe informacje” i nakazał mu je sprostować.

Sławomir Mentzen zamieszcza sprostowanie zgodnie z wyrokiem sądu

Wyrok został zrealizowany w czwartek wieczorem – w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie komitetu wyborczego następującej treści: „Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Kandydata Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Jerzego Mentzena oraz pan Sławomir Jerzy Mentzen, oświadzczają, że Sławomir Jerzy Mentzen, działając w ramach kampanii wyborczej, rozpowszechniał nieprawdziwe informacje jakoby Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu, robił sobie z nimi 'sweet focie' i wrzucał do Internetu”.

Mentzen wraca do zdjęcia Hołowni opublikowanego przez Fundację Ocalenie

Kandydat Konfederacji po realizacji wyroku kontynuował dalsze drążenie tematu. W kolejnym wpisie zamieścił zdjęcie sprzed dwóch lat. Fotografia opublikowana pierwotnie przez Fundację Ocalenie przedstawia Szymona Hołownię w otoczeniu gości zaproszonych do Sejmu na wigilijne spotkanie, w tym obcokrajowców.

Mentzen dodał komentarz następującej treści: „Szymon Hołownia nie zaprosił do Sejmu nielegalnych imigrantów i nie robił sobie z nimi zdjęć. Oni tylko nielegalnie wdarli się do Polski, przebywali w ośrodkach dla nielegalnych imigrantów, rząd Tuska ich zalegalizował, a na koniec zostali zaproszeni do Sejmu przez Hołownię i robili sobie z nim zdjęcia”.

