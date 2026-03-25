Zajączkowska-Hernik w nowej grupie politycznej. Czego życzył jej Mentzen?

Pod koniec ubiegłego roku, przed świętami, sieć obiegła niespodziewana informacja – o zmianach w szeregach prawicowej Nowej Nadziei (która – razem z Ruchem Narodowym – wchodzi w skład koalicji Konfederacja Wolność i Niepodległość).

Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała, że decyzją prezesa partii przestała pełnić funkcję szefowej okręgu podwarszawskiego. W grudniowym wpisie na X europarlamentarzystka podkreślała, że ruch ten otworzył ją na „nowe”. „Zaczyna się czas odważnych inicjatyw” – zaznaczała enigmatycznie.

Temat napięć w KWiN, której Zajączkowska-Hernik jest przecież twarzą, powrócił za sprawą jej wpisu z dnia 25 marca (środa). Posłanka do PE ujawniła bowiem, że dołączyła do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy (PfE). Postanowiła też wystąpić z Europy Suwerennych Narodów. Jak na wieści te zareagował Sławomir Mentzen, jeden z prezesów Konfederacji?

Europosłanka Konfederacji przedstawiła nowych kolegów. Są wśród nich politycy Fideszu

Zajączkowska-Hernik podkreśliła, że to dla niej „bardzo ważna decyzja i ogromny krok naprzód”. „Pozostaję w Konfederacji, z którą pragnę zmienić Polskę na lepsze i w ramach której wystartuję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. A teraz dalej będę dalej walczyć o polskie sprawy w europarlamencie, już w grupie Patriotów, która jest trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. Jestem pewna, że będzie to silny impuls dla całej Konfederacji, który pozwoli mi jeszcze lepiej was reprezentować i bronić interesu obywatelskiego” – zwróciła się do swoich zwolenników na platformie X.

Ujawniła przy okazji, że w ramach grupy Patrioci dla Europy „będzie miała przyjemność wzmocnić polską delegację europosłów Konfederacji: Annę Bryłkę i Tomasza Buczka oraz współpracować z imponującym zestawem bardzo ważnych europejskich ugrupowań”. Chodzi o węgierski Fidesz (Węgierski Związek Obywatelski) Viktora Orbán, francuskie Rassemblement national (Zjednoczenie Narodowe Marine) Le Pen czy czeskie ANO Andreja Babisa. „Łącznie 14 państw i 85 europosłów!” – podsumowała.

Sławomir Mentzen: Życzę powodzenia

Na wpis koleżanki zareagował wkrótce Mentzen.

„Ewo, bardzo Ci dziękuję za te ponad dwa lata współpracy i kilka wspólnych kampanii wyborczych! Życzę Ci powodzenia u naszych przyjaciół Narodowców. Dalej działamy razem w Konfederacji – dla dobra Polski!” – zwrócił się do Zajączkowskiej-Hernik.

