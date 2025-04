Śmigłowiec wpadł do rzeki Hudson w Nowym Jorku. Są informacje o ofiarach

Śmigłowiec Bell 206L-4 LongRanger IV spadł do rzeki Hudson około godziny 15:15 czasu lokalnego, czyli mniej więcej o 21:15 czasu polskiego. Do katastrofy doszło w pobliżu tunelu Holland w Hoboken, czyli bliżej brzegu New Jersey. Burmistrz Nowego Jorku poinformował, że zginęło 6 osób.

Nowy Jork. Katastrofa śmigłowca turystycznego

– Zginęło troje dorosłych i troje dzieci, rodzina z Hiszpanii i pilot. Ich ciała zostały odzyskane. Nasze myśli są z rodzinami tych, którzy byli na pokładzie i całą szóstką, która była na pokładzie helikoptera – mówił Eric Adams.

Komisarz nowojorskiej policji Jessica Tisch podała ogólne informacje na temat działań służb w tej sprawie. – Niezwłocznie podjęto działania ratunkowe na statkach na miejscu zdarzenia, a także na przyległym nabrzeżu. Cztery ofiary uznano za zmarłe na miejscu, a dwie kolejne przewieziono do lokalnych szpitali, gdzie niestety obie zmarły z powodu odniesionych obrażeń – przekazała.

Przyczynę katastrofy wyjaśnić ma śledztwo, którym początkowo zajęło się FBI. Zarówno burmistrz jak i przedstawiciele policji zaznaczali, że nie jest znany powód tragedii, a dotychczasowe ustalenia mają wstępny charakter.

Prezydent Trump o wypadku śmigłowca

Tragedię w Nowym Jorku skomentował także prezydent Donald Trump. We wpisie na platformie Truth Social użył określenia „straszna katastrofa”.

„Straszna katastrofa helikoptera na rzece Hudson. Wygląda na to, że sześć osób – pilot, dwoje dorosłych i troje dzieci – odeszło. Materiał filmowy z miejsca zdarzenia jest wstrząsający” – podkreślał.

„Niech Bóg błogosławi rodziny i przyjaciół ofiar. Sekretarz transportu Sean Duffy wraz ze swoim zespołem ekspertów zajmuje się tą sprawą. Wkrótce zostaną podane informacje na temat przyczyn i okoliczności tej tragedii” – zapewniał Trump.

