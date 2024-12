Afera w Partii Zielonych. Jeden z działaczy zawieszony. Miał składać niemoralne propozycje

Zieloni zdecydowali się zawiesić mężczyznę w prawach członka partii do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Działacz Partii Zieloni miał składać niemoralne propozycje

Sekretarz struktur Partii Zielonych w Grodzisku Mazowieckim został oskarżony o składanie niemoralnych propozycji niepełnoletniej dziewczynie. Propozycje miały paść za pośrednictwem mediów społecznościowych. Działacz zaproponował nastolatce kwotę 100 zł w zamian za czynności o podłożu niemoralnym.

Do złożenia propozycji doszło w odpowiedzi na post nastolatki o poszukiwaniu pracy, który opublikowała na facebookowej grupie. Polityk odezwał się do niej, twierdząc, że ma dla niej propozycję. Ostatecznie zaoferował pieniądze w zamian za spełnienie niemoralnych żądań. Jak twierdzi poszkodowana, mężczyzna miał pełną świadomość, że pisze do osoby niepełnoletniej. Zbulwersowana nastolatka podzieliła się swoją opinią na grupie:

„Piszę to, aby ostrzec inne młode osoby w tej grupie – bądźcie ostrożni i nie ufajcie wszystkim, którzy oferują wam pomoc lub pracę. Takie zachowanie jest obrzydliwe, a co ważniejsze, nielegalne” – napisała w poście.

Zieloni: rozpoczęto postępowanie wyjaśniające

Internauci rozpoznali, że autorem propozycji był sekretarz partii Zieloni w Grodzisku Mazowieckim. W odpowiedzi na te oskarżenia władze Zielonych zdecydowały się zawiesić mężczyznę w prawach członka partii. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że formacja „zdecydowanie sprzeciwia się takim działaniom” oraz że „rozpoczęto postępowanie wyjaśniające”.

Partia nie przesądza jednak, czy rozmowy udostępnione w sieci są autentyczne, ale uznała za konieczne natychmiastowe podjęcie działań.

