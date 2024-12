Niedziele handlowe w grudniu. Kiedy zrobimy zakupy?

Niedziela handlowa w grudniu zwykle przypada przed świętami i daje możliwość skompletowania ostatnich prezentów i towarów przed Bożym Narodzeniem. W tym roku jednak będzie inaczej, bo w grudniu czekają nas aż dwie niedziele handlowe. Kiedy będziemy mogli zrobić zakupy?

Kiedy przypada Wiglia 2024?

W tym roku Wigilia przypada we wtorek. Nie jest to dzień wolny od pracy, bo Sejm uchwalił, że 24 grudnia będzie dniem wolnym od 2025 roku. W tym roku w Wigilię będzie można zrobić ostatnie zakupy, ale trzeba pamiętać, że sklepy będą czynne tylko do godz. 14:00. W sklepach może być tłoczno, dlatego lepiej zrobić zakupy wcześniej i nie odkładać ich na ostatnią chwilę. Pomogą w tym niedziele handlowe.

Kiedy przypada niedziela handlowa w grudniu?

W grudniu mamy dwie niedziele handlowe. Zakupy będzie można zrobić w niedzielę 15 grudnia i w niedzielę 22 grudnia. To dobry moment do zaplanowania większych zakupów, by tuż przed Wigilią uniknąć kolejek i tłoku. W obie niedziele będą otwarte zarówno małe sklepiki, jak i galerie handlowe i duże markety.

Ostatnie dwie niedziele handlowe w grudniu

Warto wiedzieć, że w tym roku po raz ostatni będziemy mogli dwa razy zrobić zakupy w grudniu. W 2025 roku w grudniu będą aż trzy niedziele handlowe. To efekt wolnej Wigilii – zakupy będziemy mogli zrobić 7, 14 i 21 grudnia 2025 roku.

