Tusk i Bodnar przekroczyli uprawnienia? PiS składa zawiadomienie do prokuratury

Zarzuty dotyczą rzekomego bezprawnego pozbawienia Dariusza Barskiego możliwości pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego. Główne argumenty PiS koncentrują się na przekroczeniu uprawnień i działaniu poza granicami prawa w procesie odwoływania Barskiego ze stanowiska. Według PiS, te działania stanowiły przykład naruszenia prawa i mogły być elementem „zorganizowanej grupy przestępczej”.

— Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, iż w związku z działalnością ekipy Tuska istnieje uzasadnione podejrzenie, iż to uporczywe łamanie prawa spełnia przesłanki zorganizowanej grupy przestępczej. Zawiadomienie dotyczy ewidentnego złamania prawa i nielegalnego przejęcia prokuratury. Jest w tej sprawie orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że to prokurator Dariusz Barski sprawuje funkcje prokuratora krajowego, a nie przebieraniec (Dariusz) Korneluk — przekazał PAP Bochenek.