Marianna Schreiber starła się z „Babcią Kasią”. Wściekła się na protest Ostatniego Pokolenia

Blokady dróg, organizowane w ramach protestu przez Ostatnie Pokolenie, potrafią wyprowadzić kierowców z równowagi. Na niedzielnej blokadzie w Warszawie udowadniała to znana z mediów społecznościowych Marianna Schreiber. Korzystając z obecności dziennikarzy, dosadnie przedstawiła swoje zdanie na temat działalności aktywistów klimatycznych.

Schreiber na proteście Ostatniego Pokolenia

– Normalnie powinno się ich wziąć za fraki i ściągnąć. Ja, jako kobieta, bym to zrobiła, a oni nie potrafią tego zrobić. I ta policja ma nas chronić? – pytała przed kamerami modelka i influencerka. – Jesteście terrorystami, powinniście siedzieć w więzieniu! – krzyczała do aktywistów, którzy usiedli na jezdni i blokowali przejazd pojazdom w centrum Warszawy.

Z relacji Interii wynika, że była żona posła PiS nie szczędziła protestującym wulgarnych słów. Wielokrotnie przywoływała też nazwisko prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który w jej ocenie „pozwala na coś takiego”. Krytykowała też policję, zarzucając jej strach przed działaniem. – Powinno się im odcinać ręce od tego asfaltu. Wywalić ich i tyle – stwierdziła.

Marianna Schreiber twierdziła, że aktywiści narażają życie chorych dzieci, przewożonych do pobliskiego szpitala. Na odpowiedź, że protestujący przepuszczają karetki, zareagowała zmianą argumentu. – Proszę pani, ja jadę po dziecko na Śródmieście, nie mogę przejechać. Zaraz moim dzieckiem nie będzie miał kto się zająć przez terrorystów – grzmiała.

Marianna Schreiber vs Babcia Kasia

Kiedy zauważyła uczestniczącą w proteście Katarzynę Augustynek, czyli popularną „Babcię Kasię”, skupiła swój atak słowny na niej. – To jest stara komunistka, która pobierała rentę za Platformy wyższą, PiS obniżył. Ta kobieta powinna siedzieć w więzieniu. To jest „Babcia Kasia”, która atakuje ludzi personalnie, fizycznie, rzuca się na Placu Piłsudskiego na ludzi. To jest właśnie kobieta odpowiedzialna za terror w Warszawie – oskarżała.

Czytaj też:

Marianna Schreiber znalazła nową miłość? Taką przeszłość ma jej nowy wybranekCzytaj też:

Grzegorz Braun w zaskakującym wyznaniu na temat Marianny Schreiber. Celebrytka zachwycona