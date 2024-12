MSWiA przedstawiło wyniki audytu w służbach. 24 zawiadomienia do prokuratury

Szef MSWiA za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o wynikach audytu w podległym mu resorcie. Na platformie X podał liczby, z których ma wynikać skala nieprawidłowości za poprzednich rządów.

Audyt w MSWiA. Siemoniak o podejrzeniu przestępstw

„W wyniku przeprowadzonych w 2024 roku audytów służby specjalne skierowały do prokuratury 24 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw w działalności służb w latach 2016-2023: CBA – 9 zawiadomień, ABW – 3 (dodatkowo przekazano materiały do 2 toczących się śledztw), AW – 5 i SKW- 7. Z wynikami audytów zostało zapoznane Kolegium ds. Służb Specjalnych i Sejmowa Komisja Służb Specjalnych” – pisał minister Tomasz Siemoniak.

Warto przypomnieć, że już w sierpniu minister koordynator służb specjalnych mówił o kilkunastu wnioskach do prokuratury i przygotowywaniu kilkunastu kolejnych. Dodajmy tez, że we wtorek 10 grudnia rząd zajmie się projektem ustawy, która ma zlikwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Była to jedna z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, a Siemoniak ma być wnioskodawcą tej ustawy.

Jeżeli sprawdzą się wcześniejsze zapowiedzi, to część zadań CBA miałby przejąć pion antykorupcyjny w policji. Utworzone zostanie tam Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Wzmocniona zostanie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z kolei badanie oświadczeń majątkowych przejmie Krajowa Administracja Skarbowa.

Czytaj też:

Policjanci mają dosyć, rusza protest. „Na szali jest bezpieczeństwo”Czytaj też:

Zgrzyt między KO a Trzecią Drogą. Poseł zrzekł się immunitetu w ramach protestu