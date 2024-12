To on ma pomóc Trzaskowskiemu. Tajna broń KO?

Rafał Trzaskowski wygrał w prawyborach z Radosławem Sikorskim i to on będzie reprezentował Koalicję Obywatelską w wyborach prezydenckich. Jak się okazuje, prezydent Warszawy będzie mógł w kampanii wyborczej liczyć na pomoc syna szefa MSZ. Podczas konwencji KO w Gliwicach oficjalnie ogłoszono, że do sztabu dołącza Aleksander Sikorski.

Aleksander Sikorski dołącza do sztabu Rafała Trzaskowskiego

Radosław Sikorski jeszcze do niedawna był największym konkurentem a teraz jest najtwardszym sojusznikiem Rafała Trzaskowskiego. I żeby nie były to gołe słowa, to pragnę przywitać Aleksandra Sikorskiego, który pomoże w kampanii – mówił premier.

Partia chce wykorzystać jego doświadczenie, aby jak najlepiej dotrzeć do najmłodszych wyborców i przekonać ich do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. – Tak to chyba powinno wyglądać w polityce. Kiedy jest czas twardej konkurencji, jesteśmy gotowi. Kiedy jest czas pełnej współpracy, serdeczności, lojalności, jest to dla nas naturalne – komentował Donald Tusk dodając, że starszy syn Radosława Sikorskiego był wcześniej odpowiedzialny za prowadzenie kampanii swojego taty podczas prawyborów w KO.

Aleksander Sikorski – kim jest?

Radosław Sikorski i Anne Applebaum mają dwóch synów: Aleksandra i Tadeusza. Starszy urodził się w Londynie. – Jego tata ma skłonności militarystyczne, więc skojarzenia z Aleksandrem Macedońskim też były nie bez znaczenia. Na drugie imię – po swoim pradziadku ma Kazimierz – opowiadał przed laty szef MSZ.

Obaj synowie polityka KO uczyli się w katolickiej szkole. Radosław Sikorski chwalił się, że chłopcy doskonale radzą sobie ze znajomością języków. – Moi synowie są biegli w obu językach. Takie dzieci przeważnie zaczynają mówić trochę później, ale dwujęzyczność przyczynia się do większej giętkości intelektualnej. One są w stanie wyobrażać sobie świat z dwóch perspektyw językowych, a może i kulturowych – opisywał.

