Nie żyje profesor UKSW. Są wyniki sekcji zwłok 53-latka

Przypomnijmy – na początku grudnia zaginął profesor z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mieszkaniec Blachowni (województwo śląskie). Kilka dni później, nieopodal Częstochowy, odnaleziono samochód, w którym znajdowało się ciało mężczyzny w średnim wieku. Okazało się, że jest to poszukiwany od kilku dni wykładowca.

Sekcję zwłok zlecono następnie Zakładowi Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Biegli mieli odpowiedzieć na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną zgonu 53-latka. Wyniki badań są już dostępne.

Śmierć profesora UKSW. Są wyniki sekcji zwłok

W rozmowie z dziennikiem „Fakt” o szczegółach sprawy opowiedział prokurator Tomasz Ozimek. – Podczas sekcji zwłok nie ujawniono żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych, które mogłyby skutkować zgonem mężczyzny. Biegli nie odnieśli się do kwestii przyczyny śmierci. Do tego konieczne będzie poczekanie na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych – wskazał. Redakcja przypomina, że w samochodzie 53-latka ujawnono m.in. środki farmakologiczne.

Wcześniej „Fakt” pisał o „zapiskach”, które także odkryto w aucie profesora. Możliwe, że był to jego list pożegnalny, skierowany do rodziny. Służby nie ujawniają jednak treści dokumentu. Zanim doszło do zaginięcia 53-latka, jego małżonka znalazła też w domu kartkę, na której informował, że idzie „na miasto” – pisała Wirtualna Polska.

Śląskie. Nie żyje profesor UKSW

Śmierć profesora zasmuciła nie tylko wyższą uczelnię UKSW, która złożyła kondolencje rodzinie, ale także władze Akademii Policji w Szczytnie, gdzie niegdyś pracował 53-latek. Był tam wykładowcą Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji. Prowadził zajęcia z zakresu informatyki, logiki i kryptologii na wszystkich formach kształcenia zawodowego i wielu kierunkach studiów – czytamy.

