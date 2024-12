SN odrzucił wniosek PKW. Chodzi o sprawozdanie komitetu PiS

Sąd Najwyższy odrzucił wniosek Państwowej Komisji Wyborczej o wyłączenie sędziów, którzy wyznaczeni zostali do rozpoznania skargi na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku. W środę 11 grudnia po południu mają oni zająć się właśnie tą kwestią.

Sprawozdanie komitetu PiS. PKW chciała wyłączenia neosędziów

Przypomnijmy, że 29 sierpnia PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku. Decyzję do Sądu Najwyższego zaskarżyło samo Prawo i Sprawiedliwość.

PKW wnioskowała o wyłączenie od orzekania w sprawie powyższej skargi wyznaczonych już siedmiu sędziów: Marka Dobrowolskiego, Tomasza Demendeckiego, Joanny Lemańskiej, Oktawiana Nawrota, Grzegorza Pastuszko, Krzysztofa Wiaka i Mirosława Sadowskiego. We wniosku stwierdzano, że w oparciu o konkretne wydarzenia, PKW ma podstawy do obaw o niezależność i bezstronność sądu.

Właściwa do rozpatrywania skarg na uchwały PKW Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spaw Publicznych SN jest dodatkowo kwestionowana przez obecny rząd oraz część składu PKW. Utworzono ją ustawą o SN z 2017 roku, a w jej skład weszły osoby powołane na urząd sędziego po 2017 roku na wniosek nieuznawanej również Krajowej Rady Sądownictwa, zyskując u swoich przeciwników miano „neosędziów”.

Odrzucenie sprawozdania. PiS walczy o pieniądze

PiS skarży też decyzję PKW z 11 listopada, dotyczącą sprawozdania rocznego partii o źródłach pozyskania środków finansowych w 2023 roku. Po odrzuceniu tego sprawozdania partii grozi utrata prawa do subwencji na trzy lata. Mowa więc o spodziewanej utracie ponad 75 milionów złotych.

Za decyzją o odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości opowiedziało się pięciu członków PKW. Przeciwnych tej decyzji było czterech członków Komisji. – Przyjęliśmy sprawowania finansowe partii politycznych za rok 2023. Jednego sprawozdania nie przyjęliśmy, co było już wcześniej wiadome z uwagi na uchwałę z sierpnia tego roku – wyjaśniał dziennikarzom członek PKW Ryszard Kalisz.

– Krótko mówiąc, kwestia tej subwencji została przez PKW ustalona i zadecydowano, że to sprawozdanie PiS jest odrzucone. Od tej uchwały w ciągu siedmiu dni przysługuje odwołanie do SN, ale z uwagi na tę wcześniejszą uchwałę, którą przyjęła dzisiaj PKW musi to rozstrzygnąć Sąd Najwyższy w składzie z sędziami, którzy są sędziami, czyli którzy zostali powołani w zgodzie z konstytucją – zwracał już wówczas uwagę Kalisz

