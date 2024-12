Brutalnie pobili 16-latka. Ośmiu mężczyzn w rękach polskiej policji

W nocy z soboty na niedzielę 8 grudnia funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach patrolowali ulice miasta. Gdy przechodzili w pobliżu klubu muzycznego znajdującego się przy ulicy Matejki, spostrzegli grupę osób, która do jednej z bram wciągnęła nastolatka.

Katowice. Brutalny atak na 16-latka

Policjanci ruszyli do akcji i obezwładnili ośmiu agresywnych mężczyzn. Pokrzywdzony 16-latek z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Lekarze przekazali, że jego życiu ani zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Z ustaleń katowickich służb wynika, że chwilę wcześniej 16-letni chłopiec został brutalnie pobity w jednym z klubów, po czym napastnicy siłą wyprowadzili go na zewnątrz.

Osiem osób w rękach policji. Grozi im pięć lat więzienia

Śledczy na razie nie ustalili, dlaczego doszło do napaści na nastolatka i co wywołało aż taką agresję dorosłych mężczyzn. Zatrzymani w trakcie składania zeznań nie wyjaśnili, w jakim celu zaciągnęli pokrzywdzonego do bramy.

Ośmioro mężczyzn w wieku od 20 do 48 lat zostało ostatecznie doprowadzonych do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ. Śledczy przedstawili im zarzut pobicia. Prokurator wobec całej ósemki zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym. Nałożono na nich również zakaz opuszczania kraju.

Za brutalne pobicie napastnikom grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

