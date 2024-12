Po brutalnym zabójstwie w Warszawie uciekł do Turcji. Dawid M. jest już w Polsce

Do brutalnego zabójstwa w centrum Warszawy na Nowym Świecie doszło w nocy z 7 na 8 maja 2022 roku. Wtedy to 29-letni mężczyzna powiedział 27-latkowi (Łukaszowi G), 24-latkowi (Dawidowi M.) i 23-latkowi (Sebastianowi W.), by ci uspokoili się i przestali rzucać kostkami lodu (wyjętymi z drinków z alkoholem) w jego kolegów. Wtedy 23-latek uderzył starszego od siebie o sześć lat mężczyznę. Do bójki włączyli się kolejni dwaj mężczyźni (24- i 27-latek). Ostatecznie mężczyzna został skopany przez mężczyzn, i uderzony nożem przez Dawida M.

Łukasz G., jak i Sebastian W. już usłyszeli wyrok. Sąd Okręgowy w Warszawie ukarał ich więzieniem za udział w bójce, w trakcie której śmierć poniósł 29-latek. W więzieniu spędzą po siedem lat. Natomiast Dawid M. został zatrzymany w marcu ubiegłego roku w Turcji i oczekiwał od tego czasu na ekstradycję do kraju.

Dawid M. już w kraju. W piątek zostanie przesłuchany

Jak w czwartek poinformowała stołeczna policja, obecnie 26-letni Dawid M. dziś po południu w asyście Policjantów z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP, przyleciał z Turcji do Polski. „Dawid M., po dwóch dniach od zabójstwa, dostał się do Turcji, wykorzystując dowód osobisty swojego brata. W marcu ubiegłego roku 26-latek został zatrzymany i od tego czasu znajdował się w tureckim areszcie” – czytamy. „Zgodnie z kodeksem karnym Dawidowi M. za zabójstwo grozi dożywocie” – dodano.

O sprawie pisze także Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

„Po przetransportowaniu do Warszawy podejrzany zostanie przewieziony przez funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej Policji do jednego z aresztów na terenie Warszawy. Czynności procesowe z podejrzanym Dawidem M. są zaplanowane na piątek 13 grudnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych. Po ogłoszeniu zarzutu i przesłuchaniu podejrzanego zostanie podjęta decyzja co do dalszego stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania” – wskazują śledczy.

Czytaj też:

Prokurator wystawił list gończy za Marcinem Romanowskim. „Pierwszy taki przypadek w Polsce”Czytaj też:

Schreiber zaatakowała siedzibę Ostatniego Pokolenia. Prokuratura komentuje