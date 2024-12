Pod Wrocławiem ruszyły specjalne pompy. „W ostatnich dniach rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy”

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poinformowało, że pracownicy wrocławskich Wód Polskich rozpoczęli w piątek akcję na ujściu Kanału Granicznego, zwanego potocznie Mrówką, do rzeki Widawa. Jak wyjaśniono „działanie w podwrocławskich Wilczycach ma na celu odpompowanie nadmiaru wody z kanału i przepompowanie jej do Widawy, aby nie doszło do wystąpienia cieku z koryta i podtopienia sąsiedniej drogi, zabudowań oraz gruntów rolnych”.

Wrocław. Wypompowali wodę z rzeki, żeby nie zalała dróg, budynków i pól

„Od sobotniego przedpołudnia w akcji jest wysokowydajna pompa z dwoma przewodami ssąco-tłoczącymi, która przerzuca trzy metry sześcienne wody na minutę. Woda w kanale opada o dwa cm na godzinę. Akcja będzie prowadzona przez całą dobę do końca weekendu, a w razie potrzeby zostanie kontynuowana również w poniedziałek i przez kolejne dni” – czytamy.

„W ostatnich dniach rzeka Widawa z powodu opadów deszczu w jej zlewni przekroczyła na wodowskazie w Zbytowej stan ostrzegawczy. W całości wypełnił się też niewielki polder, który może gromadzić nadmiar wody w przypadku wezbrań” – podsumowało we wpisie RZGW we Wrocławiu.

Usuwanie skutków powodzi 2024

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zakończył już 118 ze 187 priorytetowych zadań o charakterze interwencyjnym na terenach dotkniętych przez wrześniową powódź. Wciąż trwają prace, których celem jest przywracanie bezpieczeństwa mieszkańców i odtwarzanie zdewastowanej infrastruktury. W pierwszej kolejności zabezpieczane są miejsca stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prace interwencyjne realizowane są w celu usunięcia skutków powodzi i powstałych szkód oraz przygotowania koryt rzek pod zaprojektowanie i wykonanie docelowych robót niezbędnych dla uniknięcia dalszych zniszczeń w przyszłości. Ich realizacja odbywa się na podstawie inwentaryzacji terenowej – na całych odcinkach zniszczonych rzek, uszkodzonych urządzeniach wodnych oraz w ramach udrożniania koryt rzek i potoków.

