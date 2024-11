„Woda opadła, psy zostały”. Schroniska walczą o przetrwanie. Ruszyła zbiórka

Podczas powodzi we wrześniu 2024 r. ucierpiały nie tylko domy i gospodarstwa, ale też schroniska dla bezdomnych zwierząt. Najmocniej zostały poszkodowane Fundacja Pod Psią Gwiazdą z Kłodzka, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej i Schronisko AZYL w Dzierżoniowie.

Grupa Publicis, świadcząca kompleksowe usługi z zakresu komunikacji marketingowej, zorganizowała kampanię „Woda opadła, psy zostały”. Jej celem jest zebranie środków umożliwiających odbudowę i wyremontowanie schronisk.

Schroniska po powodzi poważnie uszkodzone. Apel o pomoc do przyjaciół zwierząt

– Nasza Fundacja została całkowicie zalana. Nie udało nam się niczego uratować, z wyjątkiem naszych podopiecznych. Większość psów została przetransportowana do innych schronisk, które nie zostały dotknięte powodzią w takim stopniu, jednak nie mogą one zostać tam bezterminowo. Części udało się znaleźć domy stałe lub tymczasowe – skomentowała Katarzyna Sowa z Fundacji Pod Psią Gwiazdą.

– Zostało z nami tylko 10 psów, które są nieadopcyjne, ale przy obecnym braku warunków opieka nad nimi jest naprawdę trudna – dodała przedstawicielka fundacji. Fundacja musi zbudować schronisko całkowicie od nowa. Potrzeba na to 1,8 mln zł, a na razie udało się zabrać jedną trzecią tej kwoty.

Schronisko została zalane przez powódź trzeci raz. Brakuje im pieniędzy na odbudowę

– Co roku w zimie trafia do nas 20-30 psów miesięcznie. Koszt utrzymania jednego w zależności od jego wieku, wielkości, usposobienia i stanu zdrowia to około 1 500 zł. Łatwo sobie obliczyć, jakie są to kwoty przy tak dużej liczbie zwierzaków – powiedział z kolei Jerzy Thomalla ze Schroniska AZYL. Po powodzi do placówki trafiły 23 nowe czworonogi. Schronisko już trzeci raz zostało zalane przez powódź. Tym razem do odbudowania zalanych pomieszczeń brakuje im 110 tys. zł.

– Każda przekazana złotówka przeznaczona zostanie na odbudowę zniszczonych budynków, zakup niezbędnego wyposażenia oraz zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej i odpowiednich warunków życia. W naszym przypadku do realizacji tego celu brakuje 100 000 zł – skomentowała natomiast Małgorzata Jurkowska ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej.

„Woda opadła, psy zostały”. Kampania pomocowa dla bezdomnych zwierząt

Każdy chętny może wesprzeć bezdomne psy w zależności od swoich możliwości. Link do zbiórki „Woda opadła, psy zostały”. Zaangażować można się także osobiście, dołączając do społeczności wolontariuszy, którzy będą brać udział w odbudowie zniszczonych schronisk.

