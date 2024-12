Czekają nas białe święta? Nie wszystko jeszcze stracone

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB opublikowało najnowszą prognozę pogody na tydzień ze świętami. Jeśli chodzi o temperaturę w maksymalną w wigilię, to wyniesie ona od dwóch do czterech stopni Celsjusza, za wyjątkiem Tatr, gdzie będą dwie kreski poniżej zera. Temperatura minimalna będzie z kolei wahać od zera do dwóch st. C. na plusie oprócz Tatr, gdzie słupki rtęci pokażą sześć kresek poniżej zera.

Pierwszego dnia świąt będzie odrobinę cieplej, bo maksymalna temperatura wyniesie sześć stopni Celsjusza na zachodniej części Polski. Na wschodzie kraju w dalszym ciągu słupki rtęci pokażą dwie kreski, a w Tatrach również dwie, tylko że na minusie. Jeśli chodzi o temperaturę minimalną, to lekko wzrośnie – do trzech kresek. W Tatrach najniższe wartości nadal powinny wskazywać minus sześć st. C.

Najnowsze prognoza pogody na wigilię i Boże Narodzenie. Gdzie będzie zimno?

Drugiego dnia świąt temperatura maksymalna będzie wahać się od dwóch do pięciu stopni Celsjusza. W Tatrach niezmiennie dwie kreski na minusie. Temperatura minimalna w czwartek będzie z kolei niemal taka sama jak dzień wcześniej. W Tatrach powinna z kolei wynieść minus pięć st. C.

Znane są również modele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeśli chodzi o opad i jego rodzaj. W wigilię deszcz spodziewany jest w woj. podkarpackim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Z kolei śnieg tego dnia spadnie w woj. świętokrzyskim, małopolskim i w Tatrach.

Kto może liczyć na białe święta? U niektórych może pojawić się nadzieja

W Boże Narodzenie na brak opadów muszą przygotować się mieszkańcy woj. lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Śnieg spadnie na Podkarpaciu i w Tatrach. W woj. łódzkim spodziewany jest deszcz i śnieg, a w pozostałych obszarach kraju tylko deszcz.

Z kolei drugiego dnia Bożego Narodzenia opady nie są spodziewane w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, na wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz na Pomorzu. W pozostałych obszarach kraju spadnie deszcz.

