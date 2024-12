Zbłąkany wędrowiec znalazłby schronienie w polskim domu? Wyniki sondażu dają do myślenia

Wigilia Bożego Narodzenia to czas, kiedy tradycja jest kultywowana niemal na każdym kroku. Począwszy od wypatrywania pierwszej gwiazdki na niebie, której pojawienie się stanowi sygnał do rozpoczęcia wieczerzy, przez łamanie opłatkiem i składanie życzeń, aż po przygotowanie dodatkowego nakrycia dla zbłąkanego wędrowca.

Czy Polacy przyjęliby osobę potrzebującą w Wigilię? Nowy sondaż

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” zrealizowała pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, czy wpuściliby do swoich domów osobę potrzebującą, gdyby zapukała do ich drzwi w Wigilię. Czy przygotowywanie dodatkowego nakrycia to pusty gest, czy jednak deklaracja świadcząca o gotowości i otwartości na drugiego człowieka?

58,2 proc. badanach zadeklarowało, że wykazałoby się otwartością, 10,6 proc. nie przyjęłoby dodatkowego gościa, a 31,3 proc. nie umie odpowiedzieć w jednoznaczny sposób na tak postawione pytanie*.

Co ciekawe, mężczyźni częściej niż kobiety wyrażają gotowość do ugoszczenia obcej osoby w swoim domu. 62,3 proc. deklaruje, że wpuściłoby zbłąkanego wędrowca, 10,7 proc. jest przeciwnego zdania, a 27 proc. nie umie przewidzieć, jaką decyzję podjęłoby w takiej sytuacji. W przypadku kobiet wyniki przedstawiają się w następujący sposób: 54,7 proc. wpuściłoby potrzebującą osobę do środka, 10,4 proc. nie byłoby na to gotowe, a 34,9 proc. nie umie się określić.