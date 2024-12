Wigilia 2024. Czy 24 grudnia jeżdżą kurierzy?

Wigilia 2024 po raz ostatni będzie dniem pracującym. Od 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy, co oznacza, że sklepy i galerie handlowe będą nieczynne. W tym roku jednak wolne mają jedynie ci, którzy wzięli urlop wypoczynkowy.

Czy w Wigilię 2024 jeżdżą kurierzy?

24 grudnia to dzień pracujący, dlatego do południa możemy załatwić wszystkie sprawunki na mieście. Czynne będą sklepy i lokale usługowe, ale warto pamiętać, że jedynie do godz. 14.

W Wigilię pracuje również Poczta Polska, a także inne firmy kurierskie. To oznacza, że kurierzy będą jeszcze dostarczac paczki do paczkomatów lub do odbiorców. Kurierzy jednak będa pracować w skróconych godzinach.

Co z zakupami zrobionymi w Wigilię?

Ci, którzy dokonali ostatnich zakupów tuż przed Wigilią lub w Wigilię, mogą nie otrzymać przesyłek na czas. W Wigilię kurierzy będą realizować zlecenia, ale nie będą przyjmować przesyłek. Jeśli chcemy nadać paczkę, powinniśmy z tym zaczekać do piątku 27 grudnia. Wtedy będzie można zrealizować wszystkie zlecenia. 25 i 26 grudnia firmy kurierskie mają wolne, dlatego magazyny nie przyjmują przesyłek.

