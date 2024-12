Czy w Wigilię można jeść mięso? Odpowiedź cię zadziwi

Wigilia to szczególny dzień dla katolików. Tego wieczoru w domach spożywana jest uroczysta kolacja, którą poprzedza podzielenie się opłatkiem i złożenie sobie życzeń świątecznych. To wzruszający moment, który ma podsumować miniony rok i wzbudzić naszą wdzięczność za to, co nam się przytafiło.

Na kolację wigilijną zazwyczaj spożywamy 12 potraw, w tym dania rybne. Na stole gości kapusta, grzyby, czyli dania postne, ale czy rzeczywiście trzeba tego dnia powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych?

Czy w Wigilię można jeść mięso?

Co ciekawe, stanowisko Kościoła nie nakazuje bezwzględnego zachowania postu. Biskupi zalecają, by powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych, ale nie jest to narzucone. Prawo kanoniczne nie mówi o tym, że 24 grudnia to dzień postny, można zatem spożywać produkty mięsne. Polska tradycja jednak nakazuje post, a dania mięsne i słodyczne zwykle można spożywać dopiero po pasterce.

Pasterka odbywa się o północy w nocy z Wigilii na 25 grudnia. Wierni wracają z kościołów i jeśli mają ochotę, próbują świątecznych przysmaków. Wiele osób jednak zostawia sobie tę przyjemność na bożonarodzeniowy poranek.

