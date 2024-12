Romanowski dyktuje warunki, pod którymi wróci do kraju. „To żałosne”

Korzystający z azylu na Węgrzech poseł Marcin Romanowski napisał list otwarty do Adama Bodnara. Przedstawił w nim warunki, po których spełnieniu „w ciągu 6 godzin” zobowiązał się wrócić do kraju. Do wpisu Romanowskiego odniósł się szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

„Jako człowiek fałszywie pomówiony, chcę w jawnym procesie wykazać zarówno swoją niewinność, jak i słuszność podejmowanych przeze mnie decyzji. Publicznie zobowiązuję się w ciągu 6 godzin wrócić do kraju, jeśli rząd wycofa się z nielegalnych działań opisanych w poniższych punktach” – zapowiedział Marcin Romanowski w mediach społecznościowych. Poseł przedstawił następujących pięć warunków: Opublikowanie wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które od kilku miesięcy są nielegalnie blokowane przez Premiera Donalda Tuska.

Uznawanie i stosowanie się bez wyjątku do wszystkich orzeczeń wydawanych przez sędziów każdej z izb Sądu Najwyższego.

Przywrócenie nielegalnie odwołanych prezesów sądów, poczynając od Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Warszawie.

Zakończenie nielegalnych manipulacji w losowaniu sędziów do orzekania w sprawach karnych.

Zakończenie bezprawnej blokady wykonywania obowiązków przez Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego, który nielegalnie został pozbawiony swojej funkcji oraz przywrócenie nielegalnie odwołanych szefów prokuratur, poczynając od prokuratur regionalnych i okręgowych. Szef MSWiA: To żałosne Do wpisu Romanowskiego na konferencji prasowej odniósł się szef MSWiA Tomasz Siemoniak, pytany o tę kwestię przez dziennikarzy. – To jest żałosne, że ktoś podejrzany o poważne przestępstwa śmie jakiekolwiek warunki Rzeczpospolitej stawiać – ocenił minister. – Jego miejsce na ławie w sądzie, a nie jako działacz polityczny. To jest po prostu żałosne i odradzam tego typu działanie – dodał. Wkrótce więcej informacji