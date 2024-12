Tusk zdradza kulisy rozmowy z Orbánem. „Powiedział mi to wprost”

Węgierskie media – między innymi portal Telex – powołując się na słowa samego Orbán, pisały, że Budapeszt udzieli azylu politycznemu polskiemu politykowi, sugerując, że chodzi o byłego wiceminsitra sprawiedliwości. Wkrótce, w wywiadzie dla tygodnika „Mandiner”, premier, zapytany o uchodźców politycznych, powiedział, że „Węgry oferują schronienie każdemu, kto spotyka się z prześladowaniami politycznymi w swoim kraju”. W tej samej rozmowie ocenił również, że „stosunki polsko-węgierskie są obecnie na najniższym poziomie”. Nazwał ponadto rządzącą od ponad roku koalicję „liberalną i tęczową”.

Tusk, zapytany w Brukseli o wywiad, określił go mianem „dziwacznego”. Gdy dziennikarze mówili o Romanowskim, zanim oficjalnie poinformowano, że otrzyma ochronę międzynarodową, premier Polski wskazał, że „jeśli miałoby dojść do niezgodnych z prawem decyzji w Budapeszcie, typu azyl polityczny albo nierespektowanie europejskiego nakazu aresztowania, to nie on będzie w trudnej sytuacji, tylko Orbán”.

Tusk: Polityka jest prostsza, niż się niektórym wydaje

Przypomnijmy – w drugiej połowie grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa podjął decyzję o zastosowanie wobec byłego szefa MS w rządzie Zjednoczonej Prawicy trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Za Romanowskim wystawiono list gończy, a także ENA. Międzynarodowa ochrona, którą otrzymał klient mecenasa Bartosza Lewandowskiego, została udzielona Romanowskiemu, „w związku z podejmowaniem przez polski rząd i podległą mu prokuraturę krajową działań naruszających jego prawa i wolności” – informował obrońca na platformie X.

Decyzja Budapesztu nie spodobała się oczywiście polskiemu rządowi. Tusk rozmawiał o tej decyzji Węgier z Orbánem. W sobotę po południu ujawnił szczegóły spotkania. „Premier Orbán nie lubi rozliczeń. Powiedział mi to wprost, tłumacząc decyzję o azylu. Polityka jest prostsza, niż się niektórym wydaje” – napisał na X.

