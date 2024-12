Zamach w Magdeburgu. Donald Tusk zaapelował do Andrzeja Dudy i PiS. Dostał szybką odpowiedź

„Po ataku w Magdeburgu już dziś oczekuję jasnej deklaracji Pana Prezydenta Dudy i PiS o poparciu rządowego pakietu zaostrzającego prawo wizowe i azylowe. Państwo odzyskuje właśnie kontrolę nad granicami i migracją po latach chaosu i korupcji, więc chociaż nie przeszkadzajcie” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Tweet szefa rządu spotkał się z szybką reakcją polityków. „Jestem posłem PiS i deklaruję – nie ufam rządowi w sprawie ochrony granic, nie wierzę w żadne puste deklaracje, czekam na projekty i zamierzam je poprzeć, nawet jeśli będą dalece niewystarczające, czego zresztą się spodziewam” – zareagował Paweł Szrot.

Magdeburg. Donald Tusk zabrał głos po zamachu. Politycy reagują

„Po ataku w Magdeburgu już dziś oczekuję wzmocnienia przez podległe Panu służby granicy z Niemcami, aby nie podrzucali nam swoich gości, których już u siebie nie chcą. Oczekuję poza tym, aby jeszcze dziś wypowiedział Pan pakt migracyjny i zaskarżył go do TK” – zaznaczył Sebastian Kaleta.

„Wasze deklaracje są warte tyle, co 100 konkretów, czyli nic. Na odrzucenie paktu migracyjnego forsowanego przez waszą EPP zwyczajnie zabraknie wam cohones. Słowa, słowa, słowa – a czyny? Brak” – wtórował Michał Woś. „Musi Pan się z tym śpieszyć, zanim wygra Trzaskowski. On twierdził, że przyjmowanie tych ludzi jest polską polisą ubezpieczeniową. Na pewno to Panu zawetuje, jeżeli wygra” – ocenił z kolei Sławomir Mentzen.

Zamach w Magdeburgu. Poruszenie po wpisie premiera

Do apelu odnieśli się również politycy koalicji rządzącej. „Bardzo dobrze, Panie Premierze! Tylko w tym wszystkim przestrzegajmy naszej własnej konstytucji oraz międzynarodowych konwencji. Bo walczyliśmy wszyscy o praworządność i przestrzeganie praw człowieka, a nie o kontynuację pisowskiego szczucia na nie-Polaków” – skomentowała Anna-Maria Żukowska z Lewicy.

„Oni nie poprą. Zbyt wiele wiz sprzedali na straganach Afryki i Azji” – przekonywał Roman Giertych. Niemieckie media podały, że liczba śmiertelnych ofiar po ataku wzrosła do czterech.

