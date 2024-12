Drogi jak lodowiska, widoczność niemal zerowa. IMGW ostrzega

Synoptycy IMGW opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami

Ostrzeżenia przed intensywnymi mgłami obowiązują w następujących województwach:

zachodniopomorskim,

pomorskim (bez powiatów we wschodniej części),

dolnośląskim (w obrębie powiatu kłodzkiego),

lubelskim (w południowych rejonach),

podkarpackim (w północnych powiatach),

świętokrzyskim (na południowym wschodzie),

małopolskim (z wyłączeniem skrajnie południowych i północnych obszarów).

Prognozy przewidują występowanie gęstych mgieł, które mogą ograniczać widoczność nawet do 100 metrów. W niektórych miejscach spodziewane są również mgły osadzające szadź, co sprawi, że drogi staną się bardzo śliskie. Te ostrzeżenia są ważne do godziny 9 rano w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW. Oblodzenie

Alarmy dotyczące opadów marznących wydano w regionach:

podlaskim (w południowych powiatach),

mazowieckim (w powiatach: pułtuskim, wyszkowskim, węgrowskim, ostrowskim, sokołowskim).

W tych rejonach przewiduje się opady drobnego marznącego deszczu lub mżawki, które mogą tworzyć niebezpieczną warstwę lodu na powierzchniach. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 9 w czwartek.

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia?

IMGW przewiduje możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. W takich warunkach prowadzenie jakiejkolwiek działalności na zewnątrz staje się utrudnione i potencjalnie niebezpieczne. Należy spodziewać się trudności, takich jak opóźnienia w transporcie, zakłócenia imprez plenerowych lub ich odwołanie. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, regularne śledzenie komunikatów i monitorowanie rozwoju sytuacji pogodowej.

Czytaj też:

To były najzimniejsze święta w Polsce. Tego dnia termometry pokazały minus 32 stopnieCzytaj też:

Polski kurort nie zdąży ze śniegiem na święta. Wszystkie ośrodki zamknięte