W tym województwie 27 grudnia zawyją syreny. Powód nie jest przypadkowy

W piątek 27 grudnia o godzinie 16:40 mieszkańcy województwa wielkopolskiego usłyszą syreny. W ten sposób władze regionu chcą przypomnieć o zwycięskim powstaniu wielkopolskim. Godzina uruchomienia alarmu nie jest przypadkowa – to właśnie o tej godzinie dokładnie 106 lat temu rozpoczął się jeden z najważniejszych zrywów w polskiej historii.

27 grudnia 2021 roku po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto to zostało uchwalone, aby uczcić jedno z niewielu zwycięskich powstań w naszej historii. W ustawie o uchwaleniu święta podkreślono, że uchwalono je „w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej”.

Powstanie Wielkopolskie – najważniejsze informacje

26 grudnia 1918 roku do Poznania przyjechał Ignacy Jan Paderewski. Jeszcze tego samego dnia wygłosił dwie poruszające przemowy do tłumów, które zgromadziły się przed hotelem Bazar. Dzień później Niemcy zorganizowali w mieście manifestację, podczas której doszło do skandalicznych incydentów – zrywano polskie flagi. W odpowiedzi na ten akt wandalizmu w Poznaniu wybuchły zamieszki. Szybko przerodziły się one w regularne walki.

27 grudnia żołnierze złożyli przysięgę na placu Wilhelma, przemianowanym na plac Wolności. W szczytowych momentach po polskiej stronie walczyło blisko 100 tysięcy żołnierzy. Armii szybko udało się zająć zdecydowaną część Prowincji Poznańskiej. Udało się także przejąć sporo niemieckiego uzbrojenia – tylko w trakcie bitwy o Ławicę żołnierze zdobyli blisko 300 samolotów. Było to możliwe m.in. dzięki temu, że wróg był mocno zaskoczony siłą i postawą Polaków.

Ostatecznie powstanie zakończyło się podpisaniem 16 lutego 1919 roku układu w Trewirze, w którym wymuszono zaprzestanie walk. Powstanie Wielkopolskie zakończyło się sukcesem i wcieleniem do kraju większości ziem Wielkopolski.

