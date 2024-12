Polacy wskazali, kogo chcą na prezydenta. Uwagę zwraca jedna rzecz

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia pracownia United Surveys przeprowadziła sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski, w którym sprawdzono szanse poszczególnych polityków w walce o prezydenturę. Z badania wynika, że najwięcej powodów do zadowolenia ma Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrałby pierwszą turę wyborów prezydenckich. Oddanie głosu na prezydenta Warszawy zadeklarowało 36,2 proc. respondentów. Wynik polityka KO spadł jednak o 0,7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania z początków grudnia. Oznacza to również, że konieczne byłoby przeprowadzenie drugiej tury. W dogrywce rywalem Rafała Trzaskowskiego byłby najprawdopodobniej Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS mógłby liczyć na poparcie w wysokości 28,8 proc. Poparcie dla szefa IPN także spadło od poprzedniego sondażu – o 1,5 pkt proc.

Podium zamyka Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu – w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego – przekonał do siebie więcej wyborców. Według sondażu chciałoby na niego zagłosować 10,2 proc. badanych, a więc o 2,3 pkt proc. więcej. Szefowi Polski 2050 po piętach depcze Sławomir Mentzen. Poparcie dla kandydata Konfederacji wynosi obecnie 10,1 proc. Tym samym to właśnie ten kandydat odnotował największy skok poparcia od poprzedniego sondażu – o 2,8 pkt proc.

Na jednocyfrowe poparcie może liczyć jedyna kobieta w walce o prezydenturę. Na kandydatkę Lewicy – Magdalenę Biejat – chciałoby zagłosować 5,8 proc. ankietowanych. Poparcie dla Marka Jakubiaka oscyluje wokół 1,3 proc. głosów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aż 7,6 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, nie zdecydowało jeszcze, którego z kandydatów chcieliby poprzeć.



W sondażu United Surveys dla WP sprawdzono również, jak mogłyby wyglądać wyniki drugiej tury. Tutaj zwycięzcą także byłby Rafał Trzaskowski z wynikiem 56,2 proc., a więc o 5,9 pkt proc. większym niż na początku grudnia. Z kolei Karol Nawrocki stracił w ciągu trzech tygodni 5,3 pkt proc. i w drugiej turze mógłby liczyć na 35,9 proc. głosów. 6,5 proc. badanych zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w drugiej turze, natomiast 1,4 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w dniach 20-22 grudnia 2024 roku metodą CATI & CAWI na próbie 1000 osób.