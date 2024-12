Burza po przeszukaniu klasztoru przez policję. „Nie jesteśmy narzędziami”

19 grudnia służby przeszukały klasztor dominikanów w Lublinie. Akcja funkcjonariuszy miała związek z poszukiwaniami Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Politykowi PiS przedstawiono 11 zarzutów.

Policja przeszukała klasztor dominikanów. Zakonnicy komentują

Socjusz prowincjała dominikanów o. Szymon Popławski wystosował oświadczenie, w którym ostro skrytykował całą sytuację. W komunikacie przekazanym PAP duchowny „wyraził ubolewanie nad wykorzystywaniem przez niektóre środowiska tego przykrego wydarzenia, które spotkało braci, do podsycania napięć politycznych”. „Zdecydowanie nie zgadzamy się na traktowanie naszego zakonu jako narzędzia do prowadzenia sporów międzypartyjnych przez którąkolwiek ze stron” – stwierdził.

Przy okazji zakonnik zaznaczył, że „Polska Prowincja Dominikanów dołoży wszelkich starań, aby na drodze sprawiedliwości wyjaśnić to bolesne i niezrozumiałe zdarzenie”. „Zależy nam na poznaniu racji, które skłoniły prokuraturę i policję do przeszukania klasztoru. Oczekujemy od osób odpowiedzialnych za podjęte decyzje wyjaśnienia wszystkich wątpliwości” – podkreślił.

O. Szymon Popławski w dalszej części komunikatu napisał, że „dominikanom jest niezwykle przykro, że wbrew ich woli udostępniono mediom wewnętrzne pismo skierowane przez prowincjała do Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, a w większości medialnych przekazów, oprócz podania faktów, pojawiły się także nieprawdziwe informacje na temat przebiegu zdarzenia”.

„Zaistniała sytuacja pokazuje wyraźnie, jak bardzo potrzebujemy dochodzenia do prawdy i sprawiedliwości, ale posługując się przy tym godziwymi metodami, dbając o wzajemny szacunek i kulturę życia społecznego” — ocenił zakonnik.

Prokuratura komentuje przeszukanie kościoła

Komunikat w sprawie wydała również Prokuratura Krajowa. W oświadczeniu napisano, że 18 grudnia do śledczych wpłynęła informacja, iż poszukiwany Marcin Romanowski przebywa w Klasztorze Św. Stanisława OO. Dominikanów w Lublinie. „Z informacji tej wynikało, iż polityk PiS miał być widziany w tym klasztorze »w ubiegłą niedzielę«. Informacja dotyczyła konkretnej celi, w której miał przebywać podejrzany, oraz zawierała opis zmian w jego wyglądzie” – wyjaśniono.

Prokurator uznał, że „powyższa informacja uzasadnia przypuszczenie, że poseł PiS może znajdować się we wskazanych pomieszczeniach, dlatego też wydał postanowienie o zatrzymaniu podejrzanego i przeszukaniu pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych powyższego klasztoru”. „W momencie wydania ww. postanowienia prokurator nie miał pewności co do miejsca przebywania podejrzanego, dlatego też kontynuował czynności poszukiwawcze” – przekazała prokuratura.

Rzecznik Przemysław Nowak tłumaczył, że „śledczy nie skonkretyzowali sposobu ani środków, jakie mają być użyte do realizacji czynności”. „Nie dokonano przeszukania żadnego miejsca przeznaczonego do sprawowania kultu religijnego” – zapewnił przedstawiciel prokuratury.

Siemoniak: Zawsze będę bronił policjantów

W rozmowie z Polsat News do sprawy odniósł się Tomasz Siemoniak. Szef MSWiA zaznaczył, że prokuratorzy są mądrymi ludźmi, przestrzegają zasad przepisów i nie zrobili tego na złość nikomu. – Zawsze będę bronił policjantów, robią swoje, mają postanowienie prokuratury. Działają według swojej najlepszej wiedzy, pamiętajmy, że tu chodzi o poszukiwanie osoby podejrzanej o bardzo poważne przestępstwa i jak sądzę, te działania miały swoje źródło w jakiejś uprawdopodobnionej informacji, że może być tam Marcin Romanowski – tłumaczył minister.

