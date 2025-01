Bili po głowie i polewali gorącą wodą, aby wyłudzić kod do sejfu. Nowe szczegóły

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wydała oficjalny komunikat ws. śledztwa dotyczącego rozboju oraz bezprawnego pozbawienia wolności w miejscowości Sonina. Postępowanie wyjaśniające wydarzenia z 17 grudnia prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łańcucie. Pięciu zamaskowanych mężczyzn, działając wspólnie i w porozumieniu, groziło 49-letniemu mężczyźnie pozbawieniem życia przy użyciu noża i młotka. Sprawcy użyli wobec pokrzywdzonego przemocy fizycznej.

Podkarpacie. Sprawcy rozboju w Soninie wciąż poszukiwani. Prokuratura zabrała głos

Wielokrotnie uderzali go pięściami po głowie, związali mu ręce i nogi oraz polewali go gorącą wodą. W wyniku tych działań 49-latek podał swoim oprawcom kod do sejfu, z którego napastnicy zabrali prawie 100 tysięcy złotych. Dodatkowo z mieszkania mężczyzny skradziono zegarek o wartości 80 tysięcy złotych oraz złotą bransoletkę wycenioną na 40 tys. zł. Sprawcy w tym samym czasie pozbawili też wolności 12-latka, któremu związano ręce i nogi.

Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili czynności procesowe. Dokonali oględzin miejsca rozboju, zabezpieczając ślady i dowody, celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Podczas czynności funkcjonariusze użyli psa tropiącego. Zabezpieczony został również monitoring. Przesłuchano pokrzywdzonego i świadków, posiadających informacje w tej sprawie.

Brutalny napad i wtargnięcie do domu na Podkarpaciu. Jest śledztwo



Napastnicy są poszukiwani. Aktualnie śledztwo prowadzone jest w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi do 20 lat więzienia, za bezprawne pozbawienie wolności do pięciu lat więzienia, a za bezprawne pozbawienie wolności małoletniego do 12 lat więzienia.

Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie 16-latka. Śledczy chcą przerwać zmowę milczeniaCzytaj też:

Profanacja w kościele na Podkarpaciu. Opublikowano wstrząsające zdjęcia