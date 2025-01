ZUS naprawia błędy przeszłości. Czy prezes PiS na tym skorzysta?

Projekt ustawy w tej sprawie, przygotowany przez resort rodziny, ma na celu naprawienie wieloletnich zaniedbań i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które wpadły w pułapkę przepisów.

W tamtych latach czerwcowe emerytury były wyliczane na mniej korzystnych zasadach niż świadczenia przyznawane w innych miesiącach. Problem wynikał z nieuwzględnienia pełnej waloryzacji kapitału początkowego i składek.

Efekt? Osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu otrzymywały niższe świadczenia niż te, które zdecydowały się na ten krok w maju lub lipcu. W 2020 roku rząd PiS zlikwidował tę dyskryminację, ale przepisy nie działały wstecz, pozostawiając wiele osób z zaniżonymi świadczeniami.

Kaczyński nie skorzysta z przeliczenia

Wśród osób, które nie skorzystają z nowych przepisów, znajduje się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Choć osiągnął wiek emerytalny w czerwcu 2014 roku, nie zdecydował się na przejście na emeryturę w tym okresie. Pracownicy ZUS doradzili mu wówczas poczekać do lipca, co pozwoliło na wyliczenie świadczenia na korzystniejszych zasadach.

Według oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego za 2023 rok jego emerytura wraz z trzynastką wyniosła 112,5 tys. zł rocznie. Średnio daje to około 9,4 tys. zł miesięcznie, co plasuje go wśród osób otrzymujących jedno z wyższych świadczeń.

Trybunał Konstytucyjny wskazał kierunek

Kwestia czerwcowych emerytur była przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2022 roku, które uznano za korzystne dla seniorów. Trybunał wskazał, że różnicowanie świadczeń ze względu na miesiąc przejścia na emeryturę narusza zasadę równości. Rok po tym orzeczeniu resort rodziny przygotował projekt ustawy, który ma wejść w życie w pierwszej połowie tego roku.

Kto skorzysta z przeliczenia?

Zgodnie z projektem ZUS ma przeliczyć emerytury w oparciu o korzystniejsze zasady, jakby wniosek o świadczenie został złożony w maju danego roku. Dotyczy to:

osób, którym przyznano emerytury w czerwcu w latach 2009–2019,

osób pobierających renty rodzinne po seniorach, którzy zmarli w tym okresie,

wdów i wdowców, których bliscy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie zdążyli przejść na emeryturę.

Seniorzy, którzy chcą skorzystać z przeliczenia, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Okres składania dokumentów ma trwać od lipca do grudnia 2024 roku.

