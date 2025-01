Fajerwerki przy bramie wrocławskiego zoo. „Co trzeba mieć w głowie”

Nierozważne użycie fajerwerków w sylwestra to temat wałkowany rok po roku. Poważne obrażenia czy nawet zgony zdają się nie stanowić żadnego przykładu dla kolejnych osób.

Wrocław. Przed zoo odpalono fajerwerki

Wiele mówi się też o komforcie zwierząt domowych, który jest poważnie naruszany przez fajerwerki. Choć wspomina się głównie o psach i kotach, to huk petard wpływa też na inne stworzenia. Starają się o tym przypominać m.in. przedstawiciele ogrodów zoologicznych.

Zoo we Wrocławiu po raz kolejny przypominało, by nie odpalać fajerwerków w pobliżu wybiegów dla zwierząt. Jak na złość ktoś postanowił więc zdetonować ładunki przed bramą placówki. Wszystko nagrała kamera monitoringu. Fajerwerki odpalono na Kładce Zwierzynieckie tuż przy Bramie Japońskiej.

Przedstawiciele wrocławskiego zoo wydali komunikat

„Naprawdę nie wiemy już, co zrobić, żeby w końcu dotarło… Co roku apelujemy, edukujemy, piszemy, nagrywamy, prosimy: »nie strzelaj«. Mimo wszystko, tak jak widać na załączonym filmie z naszych kamer, w sylwestrową noc znalazły się osoby, które wpadły na »genialny« pomysł, żeby przyjść pod samo ogrodzenie naszego ZOO i odpalić petardy” – czytamy w mediach społecznościowych na profilu ZOO Wrocław.

„Nie wiemy, co trzeba mieć w głowie, żeby ignorować wszystkie nasze apele i świadomie narażać zwierzęta na tak ogromny stres” – dodawali oburzeni przedstawiciele ogrodu zoologicznego. Raz jeszcze poprosili o wykorzystanie fajerwerków bezhukowych.

„Mamy więc ogromną prośbę: pomyślcie dwa razy, zanim zrobicie coś takiego. I jeśli już musicie strzelać, wybierzcie fajerwerki bezhukowe. To naprawdę nie jest rocket science! Można bawić się i świętować, nie narażając na niepotrzebny stres zwierząt i ludzi” – zauważano.

„Dla Was to chwilowy huk i błysk, a dla nich – lęk, panika, a czasem nawet zagrożenie życia. Serio, czy to tak trudno zrozumieć?” – pytali autorzy wpisu.

